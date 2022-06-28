Как признать садовый дом жилым онлайн

Признать садовый дом жилым онлайн можно, перейдя на mos.ru. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь учетную запись на портале. После авторизации, необходимо выбрать раздел “Жилье, недвижимость, земля”, затем – подраздел “Смена категории помещения”, а потом – вкладку “Признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом”.

В появившейся онлайн-форме необходимо ввести данные паспорта. Также потребуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка не нужна, если права на дом зарегистрированы в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре). В противном случае необходим правоустанавливающий документ. Заключение об обследовании технического состояния сооружения тоже потребуется.

Садовый дом могут не признать жилым из-за неполного пакета документов. Также могут отказать, если с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником данного объекта недвижимости, или вид разрешенного использования (ВРИ) участка не дает права на размещение такой постройки.

Ранее сообщалось, что загородные дома в России значительно подорожали. За год цены выросли на 23%.