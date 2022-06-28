 

“Три года депрессии”: Пропавшая Мария Кожевникова не выжила

28.06.2022, 9:02, Разное
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Актриса получила широкую известность после роли Аллочки в нашумевшем сериале “Универ”. Однако сексапильная длинноногая блондинка, которой пророчили прекрасную актерскую карьеру, внезапно практически пропала с телеэкранов. И каково же было удивление публики, когда выяснилось, что Мария Кожевникова подалась в политику.

Звезда заняла пост члена комитета по культуре. Стоит отметить, что актриса на новом месте работала не покладая рук, участвуя в разработке нескольких законопроектов. Именно она предлагала модернизировать российские цирки, а также подвергать блокировки сайты с нелицензионным контентом. Но в 2016 году артистка покончила с весьма успешной политической карьерой. И, как оказалось, ушла в глубокую депрессию.

О причинах своего состояния Мария Кожевникова наконец-то решила высказаться. Актриса объяснила, что она – эмоциональный и сердечный человек, а такие там не выживают. Собственно, она и не выжила.

“Три года депрессии… Только вылезла, а точнее вылезаю”, – разоткровенничалась звезда сериала “Универ”.

Был, конечно, и другой вариант – подстраиваться под условия и людей, окружавших ее, но этого сделать она не смогла. Впервые о своем сложном эмоциональном состоянии актриса рассказала в прошлом году. Ситуация была критической: звезда перестала контактировать с друзьями, посещать мероприятия и даже говорить по телефону. В итоге ей пришлось обратиться к специалистам.



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