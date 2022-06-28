Пришельцам нужны человеческие души?

Предполагаемая кража душ у людей – малоизвестный и очень зловещий аспект похищений людей пришельцами. Это можно было бы принять как выдумку, если бы таких рассказов было мало, но уверяется, что их предостаточно.

Историй о похищениях людей пришельцами насчитывается как минимум несколько сотен и это только те, которые были обнародованы, то есть пострадавшие люди не побоялись рассказать об этом. Некоторые уфологи предполагают, что на самом деле похищенных тысячи в каждой (!) стране.

Стандартные детали похищения включают в себя захват человека в его доме (чаще всего в спальне) или на дороге в машине, перенос по воздуху на космический корабль, медицинский осмотр (часто очень болезненный), взятие анализов, небольшой диалог между похищенным и похитителями, а затем возврат назад со стертой памятью.

Иногда сюда бывают включены такие аспекты как сексуальные контакты, показ детей-гибридов, “экскурсии” по инопланетной базе и рассказы пришельцев об их беспокойстве о будущем Земли и ядерном оружии.

И есть еще одна часть таких историй, небольшая, но, возможно, самая страшная, о том, что во время похищений существа из иных миров поглощают человеческие души частично или полностью. Якобы это им необходимо для каких-то нужд, причем своих собственных душ у этих существ нет.

Многие уфологи просто отмахиваются от таких историй или с большой неохотой изучают их, потому что “Пришельцы поедают души людей!” звучит как название заголовка дешевой бульварной газетенки. Но отделаться от этих историй просто так не выйдет.

Очень странный случай произошел с человеком по имени Пол Инглсби в 1939 году. В тот год Инглсби заболел малярией и какое-то время находился на грани жизни и смерти. И во время очередного беспамятства ему внезапно стали являться сны-видения, куда более странные, чем у других больных и намного более жуткие, чем в самом страшном кошмарном сне.

Он видел картины Земли, предположительно в отдаленном будущем, где в небе парили дисковидные корабли. Это были типичные “летающие тарелки”, но в 1939 году до открытия явления “летающих тарелок” еще было очень далеко.

Внизу на Земле все города были разрушены, все дымилось в удушающем пепле, а с этих летающих дисков запускались новые и новые ядерные ракеты, убивающие миллиарды людей. В 1939 году до появления ядерных бомб оставалось еще несколько лет и конечно же Инглсби не знал, что это за страшное оружие, которое взрывается в форме большого гриба. Лишь годы спустя он понял это.

Пилотировали эти диски некие демонические сущности, целью которых было “поглощать в себя” души умирающих людей.

Эти картины были столь страшными и такими реальными, что когда Инглсби вылечился от малярии, он помнил все до мельчайших деталей. И эти видения изменили его будущую жизнь, он стал очень набожным, а потом и вовсе стал священником.

В 1950-х годах, когда уже все знали о ядерной бомбе, а пилот Кеннет Арнольд рассказал о наблюдении загадочных “летающих дисков”, Инглсби понимал, что его жуткие видения могли быть не просто галлюцинациями от болезни, а предвидением будущего. Он отчетливо видел, что картины разрушения с грибовидными облаками в его видениях на 100% похожи на последствия взрывов ядерной бомбы.

В 1978 году Инглсби написал книгу о своих видениях под названием “НЛО и христианин”, где подробно описал все увиденное им и то, что это может стать будущим человечества.

В 1987 году вышла книга уфолога Уитли Стрибера под названием “Communion” (можно перевести как причастие или общение). В ней Стрибер в частности описывал как общался с похищенными людьми, которые ощущали как из них буквально “вытаскивали” душу. А потом Стрибер сам общался с пришельцами и те сказали ему, что человеческие души нужны им для “переработки”.

В 1988 году Стрибер выпустил книгу “Трансформация”, где описывал, что мы являемся для пришельцев животными, которых они здесь забивают для своих нужд, и что мы неспособны видеть “более великие и ужасные значения, которые нас окружают”, как скот неспособен понять, что его выращивают на убой.

В 2010 году вышла книга британского уфолога Найджела Кернера с недвусмысленным названием “Серые пришельцы и сбор душ: Заговор с целью генетического вмешательства в человечество”.

“Пришельцы далеки от того, чтобы быть доброжелательными посетителями, какими их считают многие похищенные, на самом деле инопланетяне – холодные и практичные существа, чья ужасная задача состоит в том, чтобы пожинать и манипулировать нашей жизненной силой – человеческой душой – в целях гнусных и зловещих”, – так кратко описывает содержание этой книги американский уфолог Ник Редферн.

Кернер описывает в книге свою теорию о том, что Серые пришельцы это сложные биологические роботы, созданные внеземной цивилизацией, которую они давно пережили. Серые стремятся победить смерть, получив то, чем обладают люди, и чего у них самих нет: души.

Посредством манипулирования человеческой ДНК эти пришельцы надеются “создать” души в своих телах, и, таким образом, вырваться из энтропийной хватки материальной вселенной в пользу вневременного царства духа.

По версии Кернера, генетические манипуляции над людьми со стороны Серых происходили с библейских времен и привели к многочисленным негативным качествам, которые ухудшают человечество, таким как насилие, жадность и злоба. Расизм, утверждает он, тоже был разработан пришельцами, чтобы предотвратить компрометацию их генетических экспериментов путем скрещивания с другими, находящимися вне их влияния.

Кернер считает, что Иисус, который представлял собой “неповрежденную генетическую линию”, предупреждал своих учеников об угрозе, исходящей от инопланетных пришельцев, в то время как Гитлер, чистый продукт этого инопланетного эксперимента, развязал геноцид в попытке избавить Землю от всех, кого не коснулось генетическое вмешательство.

Несмотря на мощную власть Серых над человечеством, Кернер уверяет, что не все надежды потеряны. Серые существуют исключительно в материальном мире, поэтому, если мы будем следовать духовным законам перевоплощения и кармы, стремясь к просветлению и возвышению над материальным – состоянию, которого Серые не могут достичь, – мы сможем освободиться от их власти.