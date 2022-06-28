Тревожные сообщения о воздушных ударах и артиллерийских обстрелах в Украине

Пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке заявил, что из Украины поступают тревожные сообщения о том, что в минувшие выходные и сегодня «прокатилась новая волна воздушных ударов и артиллерийских обстрелов», в результате которых погибли или получили ранения мирные жители.

По сообщениям, «были повреждены жилые дома, медицинские учреждения и другие объекты гражданской инфраструктуры». Сегодня был нанесен удар по торговому центру в Кременчуге . Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани призвала провести расследование.

– Буквально несколько часов назад наши коллеги в Украине сообщили, что ракета попала в центр Кременчуга, который до недавнего времени не был затронут войной. Был нанесен удар по торговому центру, и власти полагают, что внутри могло находиться большое количество гражданских лиц. У нас пока нет точных данных о потерях, но какими бы ни были цифры, любое нападение на торговый центр крайне прискорбно, – заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

В эти выходные, как сказал пресс-секретарь, столица Киев снова подверглась удару, поврежден жилой дом, под обломками оказались несколько человек. Ракеты также поразили районы на западе страны, вдали от линии фронта.

Стефан Дюжаррик заявил, что боевые действия продолжаются на Донбассе, где гуманитарные сотрудники ООН сталкиваются с огромными трудностями, пытаясь добраться до нуждающихся в помощи. Проблемы связаны не только с отсутствием безопасности, но и с административными ограничениями.

– Мы еще раз подчеркиваем, что стороны обязаны в соответствии с международным гуманитарным правом защищать гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, – сказал пресс-секретарь.

Сегодня же Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, говоря о нападении в центре Кременчуга, в центральной Украине, также заявила, что число пострадавших еще не известно, но «сообщается, что в торговом центре находились сотни людей».

– Это лишь еще один пример массовых страданий, которые война России против Украины причиняет людям в стране. В выходные дни мы получали тревожные сообщения о новой волне воздушных ударов и обстрелов, которые в очередной раз были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры в нескольких областях Украины. Многие мирные жители были убиты или ранены, а дома, медицинские учреждения и другие объекты гражданской инфраструктуры повреждены, – сказала Оснат Лубрани.

Она заявила, что ООН решительно осуждает нападения на гражданское население.

– Я призываю провести независимое расследование и привлечь виновных к ответственности, – сообщила представитель ООН.

Оснат Лубрани напомнила, что стороны конфликта обязаны, согласно международному праву и международному гуманитарному праву, защищать гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. Это, по ее словам, включает в себя соблюдение принципа пропорциональности во время любой военной операции, запрещающего нападения, которые могут привести к случайной гибели и ранениям гражданского населения или к повреждениям гражданских объектов.

Всего с начала так называемой специальной военной операции России в Украине погиб 4731 мирный житель, еще 5900 человек были ранены. Такие данные приводит Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Среди погибших — 1812 мужчин, 1225 женщин, 134 девочки и 155 мальчиков. Пол еще 41 погибшего ребенка и 1364 взрослых установить не удалось.

В отчете УВКПЧ идет речь о данных, которые в ООН смогли проверить и подтвердить к 27 июня. Реальное число жертв и раненых может быть значительно выше, особенно учитывая то, что произошло в Мариуполе, который находится под полным контролем российских военных, подчеркивается в сообщении.