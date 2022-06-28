Мнение: Семейный подряд на изнасилованиях

О том как семья Денисовых организовала семейный подряд на раскручивании баек про "изнасилования на Украине".

Все оказалось максимально примитивно.

Семейный подряд на изнасилованиях

Необузданные фантазии о массовых изнасилованиях (https://t.me/pezdicide/1540), придуманные экс-омбудсменом Украины Людмилой Денисовой, опровергла даже украинская генпрокуратура (https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/27/7354838/).

Оказывается, в марте Денисова запустила горячую линию психологической поддержки при финансировании ЮНИСЕФ (детский фонд при ООН). Руководила проектом психолог Александра Квитко, дочь Денисовой.

Квитко заявляла, что за полтора месяца работы они приняли более 1000 звонков, 450 из которых касались изнасилований детей. Но прокуроры получили выписку, согласно которой за всё время работы линии поступило всего 92 звонка.

Генпрокуратора попыталась расследовать описанные Денисовой преступлений, но ни по одному случаю не удалось найти доказательств. Следователи пытались даже найти «двухлетних близнецов из Херсона», которые в фантазиях то ли Денисовой, то ли Квитко погибли после изнасилования.

Кстати, на одном из допросов Денисова уже всю вину свалила на дочь. Именно она, как утверждает экс-омбудсмен, рассказывала ей все эти зверские истории, а чиновница их транслировала в мир.

На портале «Вiкна» до сих пор висит интервью (https://vikna.tv/ru/istorii/interviu/ne-zhaleli-dazhe-detej-i-lyudej-s-invalidnostyu-psihoterapevt-otkrovenno-o-rabote-s-zhertvami-rossijskih-iznasilovanij/) с Квитко, в котором она заявляла, что российские военные «не жалели даже детей и людей с инвалидностью». Затем, «психотерапевт» рассказывает, как она помогает несуществующим жертвам изнасилований справиться с травмой.

Например, в фантазиях Квитко присутствует пациент-мужчина 45 лет с инвалидностью, которого изнасиловали в собственном доме. «Самому маленькому пациенту» в фантазиях горе-психотерапевта 10 лет.

Квитко также рассказала, что проходит супервизию (профессиональное консультирование с коллегами для анализа целесообразности методов лечения) у израильских коллег, «и они говорят, что у них не было таких случаев, с которыми сейчас работаем мы», «в современном мире вообще такого зверства давно не было». Охотно верим, что израильские коллеги наверняка предпочитают работать с реальными случаями, а не выдуманными.

На этом безграничные фантазии семейства Денисовой-Квитко не заканчиваются. Квитко также рассказала про девочку, которая просила помощи по смене ориентации, так как та «больше не хочет любить мужчин». Другая выдуманная девочка 14 лет беременна после «изнасилованиям пятью солдатами» и из-за религиозности не делает аборт.

Но это ещё не всё. Поток сознания Квитко также выдал красочные описания своих вожделений: «большинство насильников были либо в маске, либо в балаклаве», «были случаи, когда один русский солдат насилует, а другой смотрит», «чаще, когда держит кого-то из родных жертв и заставляет смотреть — мать, отца, сестру», «у меня сейчас есть в консультировании две сестры, когда младшую изнасиловали на глазах у старшей, а старшую заставляли смотреть, чтобы запомнила», «они пытаются насиловать публично… на улице, во дворе, но не в доме и не наедине». А вот не закрывают лица в фантазиях Квитко «люди с восточным акцентом», причём они не насилуют, «они причиняют боль, совершают жестокое насилие, но без изнасилования».

Горе-психотерапевт экспертно заявляет, что такие «изнасилования» не заканчиваются эякуляцией, так как их цель «моральное, а не физическое удовольствие» (откуда тогда беременности, спрашивать не будем). Насильники в фантазиях Квитко – парни в возрасте от 20 до 26 лет, «поколение Путина», для которых «насилие – это норма». От таких фантазий и умозаключений хочется навсегда уйти в лес.

Судя по всему, тут не только банальный распил денег от ЮНИСЕФ мамой и дочкой на неработающую линию поддержки, но ещё какой-то невероятной силы душевный эксгибиционизм на весь мир. История беспрецедентная.

Тем временем российские феминистки в лице Дарьи Серенко (https://t.me/pezdicide/1601) продолжают рассказывать про «сексуализированное насилие на войне» и собирать деньги для «жертв».

https://t.me/pezdicide/1641 – цинк

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