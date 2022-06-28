Власти Нидерландов предсказали газовый кризис во всем ЕС

Газовый кризис в одной стране ЕС вызовет эффект домино и распространится на всю Европу, сообщил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.

«Замечательно, если отдельные страны-члены (ЕС) смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80% – особенно большие страны, такие как Германия – то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы», – приводит РИА «Новости» слова Йеттена, сказанные политиком в интервью изданию Politico.

Министр добавил, что в случае, «если все страны в северо-западной Европе дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу и испробуют все остальные меры для предотвращения нехватки газа», то Нидерланды смогут изучить возможность увеличения объемов добычи на месторождении в Гронингене. При этом, как и премьер страны Марк Рютте, он отметил, что это крайняя мера, а страна планирует полностью прекратить разработку этого месторождения не позднее 2024 года из-за предполагаемого вреда для экологии.

В понедельник в Евросоюзе окончательно одобрили законодательство, по которому хранилища должны быть заполнены газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы – на 90%. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата оберт Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.

Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.

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