Москва обвинила Вашингтон в подстрекательстве Киева к массовым убийствам

Соединенные Штаты, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные, своими шагами подталкивают киевский режим к массовым убийствам мирного населения, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Администрация наращивает передачу Киеву вооружений. Если раньше поставлялись ПЗРК и ПТРК, то дело дошло до тяжелой артиллерии, РСЗО и, по всей видимости, средств ПВО. Более того, американцы делятся с ВСУ разведданными. Консультируют, как действовать на поле боя. По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения», – подчеркнул Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале дипмисии.

Посол добавил, что «безоглядное и безответственное накачивание Украины оружием» закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями. Антонов также заявил, что в США попустительствуют продолжающейся отправке наемников на Украину. Он выразил мнение, что правящие круги в Вашингтоне «по-прежнему не способны трезво оценивать всю опасность своих шагов». «Подобная линия создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами», – подчеркнул дипломат.

Ранее Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 млн долларов также войдут 18 «тактических автомобилей» для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тыс. гранатометов, 2 тыс. пулеметов, «запчасти и иное оборудование».

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