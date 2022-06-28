СК решил передать в прокуратуру дело убитого дочерьми Хачатуряна

Следственный комитет РФ в ближайшее время направит для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру уголовное дело о сексуальном насилии и истязании в отношении Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми в конце июля 2018 года, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Все адвокаты ознакомились с материалами дела, которое насчитывает более 20 томов. В случае утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, Басманный суд Москвы по ходатайству следствия в конце прошлой недели ограничил защиту Хачатуряна в сроках ознакомления с материалами дела, дав им время до понедельника. СК усмотрел в их действиях «затягивание с чтением материалов».

«После того как защита девушек и они сами ознакомились с делом, был составлен протокол об ознакомлении их с дополнительным материалом», – подчеркнул источник.

Ранее психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского в рамках дела об истязании и сексуальном насилии над сестрами Хачатурян, установила, что убийство девушками отца произошло из-за его жестокого обращения с ними и появившегося у них стрессового расстройства и страха перед ним.

Напомним, в марте 2021 года сестер признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца. В апреле решение о возврате в Генпрокуратуру дела старших сестер Хачатурян вступило в силу.

—