 

СК решил передать в прокуратуру дело убитого дочерьми Хачатуряна

28.06.2022, 7:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Следственный комитет РФ в ближайшее время направит для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру уголовное дело о сексуальном насилии и истязании в отношении Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми в конце июля 2018 года, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Все адвокаты ознакомились с материалами дела, которое насчитывает более 20 томов. В случае утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, Басманный суд Москвы по ходатайству следствия в конце прошлой недели ограничил защиту Хачатуряна в сроках ознакомления с материалами дела, дав им время до понедельника. СК усмотрел в их действиях «затягивание с чтением материалов».

«После того как защита девушек и они сами ознакомились с делом, был составлен протокол об ознакомлении их с дополнительным материалом», – подчеркнул источник.

Ранее психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского в рамках дела об истязании и сексуальном насилии над сестрами Хачатурян, установила, что убийство девушками отца произошло из-за его жестокого обращения с ними и появившегося у них стрессового расстройства и страха перед ним.

Напомним, в марте 2021 года сестер признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца. В апреле решение о возврате в Генпрокуратуру дела старших сестер Хачатурян вступило в силу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01.21 / В Южной Корее представили прозрачную солнечную панель

10.07.20 / “Как при Сталине начинаете действовать. Мы проведем революцию!” Жириновский в Госдуме возмутился задержанием губернатора Хабаровского края

20.09.21 / Белоруссия запланировала импортировать из РФ 300 млн кВт.ч электроэнергии

24.07.20 / Бренд Haval представил новый кроссовер DaGou

23.01.22 / В Турции анонсировали переговоры с США по F-35

17.01.22 / “Вроде только вчера в самолет в Москву вошел, а уже год отсидел”. Навальный опубликовал пост в годовщину возвращения в Россию

31.07.20 / РВИО потребовало восстановить памятник Рокоссовскому в Польше

06.05.22 / Рубль укрепился к доллару и евро

01.11.20 / В Киеве сообщили о минировании моста Патона

31.10.20 / Эксперт назвал самые популярные способы слежки за сотрудниками в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика