 

Он уходил в запои и предавал, а она все прощала: что известно о “святой” жене Панкратова-Черного

28.06.2022, 7:37, Разное
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В кино Александру Панкратову-Черному часто доставались роли ловеласов. Впрочем, актер и в реальной жизни недалеко ушел от своих экранных героев. Главную женщину в своей судьбе, Юлию Монахову, артист встретил еще в студенческие годы, однако в ЗАГС они пошли только десятки лет спустя. Александр Васильевич не раз заводил романы на стороне, уходил “навсегда”, женился на других, но неизменно возвращался к своей единственной. А она ему все прощала.

Поступив во ВГИК на киноведческий факультет, скромная красавица Юлия Монахова тут же обзавелась целой толпой поклонников. За девушкой ухаживали многие студенты, но из всех кавалеров она выбрала Александра, учившегося на режиссера. Кто бы мог подумать, что эти отношения будут складываться настолько нелегко.

Ради того, чтобы быть рядом с возлюбленным, Юлия оставила благополучную жизнь в родительском доме и пошла наперекор отцу – известному кинооператору и лауреату Ленинской премии Владимиру Монахову. Владимир Васильевич считал, что потенциальный зять хочет жениться на его дочери, чтобы прославиться за счет громкой фамилии. После рождения долгожданного внука сердце Монахова все-таки оттаяло, только вот Панкратов-Черный в ЗАГС больше не спешил. По крайней мере, с Юлией.

Несмотря на взаимные чувства, построить крепкий союз оказалось нелегко. Александр Васильевич не только обладал сложным характером, но и с трудом противостоял соблазнам, который вставали у него на пути. А иногда и вовсе не противостоял. Возлюбленная закрывала глаза на продолжительные запои артиста, прощала ему предательства и встречала с улыбкой, когда он возвращался после очередного ухода “навсегда”. По словам Панкратова-Черного, он несколько раз женился и разводился, но каждый раз приходил обратно. А Монахова неизменно его принимала.

В какой-то момент актер понял, что дороже Юлии для него нет никого. В 2012 году, когда сыну супругов было уже за 30, они наконец официально стали мужем и женой. Сегодня Александр Васильевич называет свою любимую женщину святой и благодарит ее за дарованное прощение. Артист отмечает, что вытерпеть его тяжелый характер способна только она.

Юлия Монахова по-прежнему во всем поддерживает мужа и часто сопровождает его на публичных мероприятиях. Полностью избавиться от привычки заглядываться на других женщин Панкратов-Черный так и не смог, однако в компании жены у него нет времени и желания смотреть по сторонам.



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