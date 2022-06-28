 

Варшава ждёт, что НАТО открыто объявит Россию врагом

28.06.2022, 7:30, Разное
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Варшава рассчитывает на то, что в ходе саммита НАТО в Мадриде альянс представит новую стратегическую концепцию, в соответствии с которой он сможет незамедлительно реагировать на какое-либо нарушение границ стран-членов, говорит глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. В беседе с Polsat News он объясняет, что такой шаг станет сильным сигналом в сторону России, которую уже пора открыто называть врагом.


AP

«Сам саммит НАТО — это элемент какого-то процесса, но он должен ответить на базовые и принципиальные вопросы. Прежде всего, однозначно, и этого мы ожидаем, определить Россию в качестве врага», — рассказал Polsat News в преддверии встречи стран НАТО в Мадриде глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

По его словам, Польша ожидает от саммита новой стратегической концепции, которая будет включать в себя новую философию, рекомендации с точки зрения обороны и сдерживания. НАТО должно будет незамедлительно реагировать в случае нарушения границ территорий стран-членов, и такой подход, безусловно, станет сильным сигналом в сторону России. 

Более того, Варшава рассчитывает на увеличение количества солдат НАТО на восточном фланге альянса. Батальоны Солох предлагает заменить бригадами, чтобы в кризисных ситуациях можно было быстро передислоцировать подразделения, и тысячу или две тысячи солдат быстро расширить до необходимого количества. Одновременно польский политик отмечает, что нельзя сказать, что НАТО бездействует — в Польше количество американских солдат увеличилось в два раза, то же самое происходит в странах Прибалтики и вскоре произойдёт в Румынии. 

В интервью Солох рассказал, что кроме официальных выступлений в ходе закрытого заседания Польша рассчитывает представить свою позицию во время неформальных встреч со своими союзниками. Он напомнил, что президент Польши Анджей Дуда — один из самых опытных политиков среди присутствующих, потому что он будет участвовать в саммите НАТО уже в шестой раз.



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