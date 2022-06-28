 

Cотни парижан потребовали отставки мэра из-за ситуации с наркоманией

28.06.2022, 7:30, Разное
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Планы мэры Парижа Анн Идальго открыть новые центры, где наркоманы могли бы употреблять крэк, вызвали недовольство горожан и оппозиционных политиков, пишет CNEWS. Сотни демонстрантов пришли в воскресенье к мэрии, чтобы потребовать отставки Идальго. По их словам, постоянное присутствие наркозависимых на улицах создаёт угрозу для молодёжи, мешает бизнесу и нарушает покой населения.


AP

В воскресенье 26 июня сотни демонстрантов собрались перед мэрией Парижа, чтобы выразить недовольство политикой главы города Анн Идальго. Многие протестовали против политики мэра в отношении наркотиков, в частности, против планов открыть новые центры для употребляющих крэк, пишет CNEWS.

«Идальго в отставку! Идальго в отставку!» — скандировала толпа перед дворцом Отель-де-Виль, где размещаются парижские органы власти.

«Местные жители и бизнесмены больше не могут терпеть, они измучены. Несовершеннолетние в опасности. Каждый день», — приводит CNEWS жалобы одного из участников демонстрации. Этот человек сообщил, что видел на улице наркоманов с «гниющими ногами» и даже мёртвых. «Это отвратительно», — заявил он.

«Когда есть помещение для употребления (крэка. — ИноТВ), это привлекает дилеров, это привлекает употребляющих, это способствует дракам, от этого ничего, кроме скандалов», — объяснил Фредерик Франсель, официальный представитель «Коллектива-19» — организации, которая уже более двух лет борется с «небезопасностью, нездоровыми условиями, непристойностями и крэком, разлагающими (район. — ИноТВ) Сталинград».

Как отмечает CNEWS, на акции протеста присутствовали несколько оппозиционных депутатов, в том числе республиканец Рудольф Гранье, член организации «Изменить Париж». По его словам, Анн Идальго и её сторонники «хотят во что бы то ни стало помочь наркоманам употреблять наркотики», вместо того чтобы лечить наркозависимость. «Мы хотим, чтобы наши улицы были спокойными, чтобы наше население могло жить в безопасности», — заявил политик.

Член регионального совета движения «Будем свободными» Пьер Лиссия выразил беспокойство за «безопасность местного населения, семей и предпринимателей». Он также пожаловался на неравное положение парижан, живущих в разных районах: некоторым приходится сталкиваться с проблемой наркомании «изо дня в день».

CNEWS отмечает, что, хотя в Париже ожидается открытие новых центров употребления, оздоровительных центров или просто приютов для наркозависимых, многие из этих проектов приостановлены, а отставка министра здравоохранения Франции Брижитт Бургиньон после выборов означает, что проблемы употребляющих крэк сейчас вряд ли в центре внимания.



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