Мнение: У нью-йоркцев станет больше пушек

А вот очень смешная коллизия – увы, только для настоящих ценителей юмора, который подбрасывает жизнь. Таких в Рунете, видимо, человек 5-10, не больше – но запишу, хотя бы впятером посмеемся.

Оказывается, Верховный суд США принял не одно, а ДВА судьбоносных решения в этом месяце: не только дичайшее – отмену на федеральный запрет запрещать аборты, но и еще одно, противоположного толка: ВС США отменил принятое в городе Нью-Йорк ограничение на свободу ношения оружия! Известно ведь, что Нью-Йорке, которым традиционно заправляют «демократы» (которые в принципе против свободы ношения оружия и считают легалайз одной из главных бед Америки), жителей местные власти всегда стремились максимально «разоружать»; в частности, в «столице мира» действовал специальный закон, затрудняющий по максимуму само приобретение «стволов» в личное пользование. Буквально: если ты хочешь купить себе пушку, тебе надо было принести кучу бумажек и заявлений, в которых ты должен был «всесторонне обосновать»… что ствол тебе действительно необходим!

Причем доказывать «необходимость ствола» ты должен был городским властям (то есть «демократам»), и они, естественно, «поддавались убеждению» крайне неохотно и затягивали процесс как только могли, словом, получить «лицензию» на право покупки оружия мог далеко не каждый, это был целый квест. Получалось забавно: право на ношение оружия как бы есть (Вторая Поправка), а реализовать это право в Нью-Йорке мог мало кто, только при бычьем упорстве. Зато «демократы» гордились, что в Нью-Йорке «почти как в Европе» – людей с пушками почти не встретишь.

Так вот Верховный суд США рассмотрел жалобу на этот закон… и отменил его к чертям, признав антиконституционным.

«Верховный суд США расширил права на ношение оружия, признав неконституционным закон Нью-Йорка, требующий от людей «уважительной причины» для этого»

Я бы, кстати, и не узнал (в России об этом писали мало) – если бы нежданно не помогло мое онлайн-консультирование по психологическим вопросам: онлайн-клиент из Америки, как раз житель Нью-Йорка радостно рассказал о таком прорыве в ходе консультации, присовокупив, что теперь, наверно, когда все утрясется, он пойдет и прикупит себе ствол, просто «чтоб был». Причем радость он высказал пополам со своим крайним разочарованием от решения ВС насчет запрета абортов, назвав это «скатыванием в вопиющее средневековье», а заодно – сказал, что теперь подумает, голосовать ли за Трампа и его партию (а был он ярый антипрививочник и сторонник Трампа). Он не знал, что буквально за пару часов до этого я предсказал именно такую реакцию многих американцев на «запрет абортов».

Дальнейшее – очень сложно, понять не сможет практически никто, так что прошу остаться у мониторов только упомянутую выше пятерку-десятку. В чем забавность?

Конечно, в том, что реакция прогрессивной общественности на решение ВС про аборты начисто дискредитируется решением про «оружие в городе Нью-Йорк». Почему?

Публика, ошарашенная отменой федерального запрета запрещать аборты, придумала себе отмазку, что бабам надо потерпеть, не барыни, так как их мелкие интересы просто попали под каток куда более важного тренда в американской политике, реализуемого нынешним составом Верховного суда, а именно – всячески минимизировать федеральное регулирование, то есть «власть правительства», и отдавать как можно больше прав штатам! Потому что это – федерализация, и это – демократично!! Да здравствует демократия!! Нет – власти центрального правительства, всё должны решать штаты, ведь именно штаты – основа американского народовластия, в том числе – и в области права на аборты! Женщины – дуры, но и они постепенно поймут, что все делается в том числе и для их блага, пусть даже их права КАЖУТСЯ немного урезанными Верховным республиканским судом!…

И всякий подобный бред.

Но вот – второе решение того же суда… и весь пафос моментально сдувается. Ведь в случае с оружием произошло нечто прямо противоположное «абортам», а именно – ВС США взял да УРЕЗАЛ право штата (город Нью-Йорк – это штат) по своему разумению регулировать продажу оружия. Просто и буквально – дал по рукам, типа «не замай »! И самым откровенным образом ПРИНУДИЛ свободный штат («основу народовластия и самоуправления», как мы помним) к тупому исполнению общефедерального предписания.

В общем – урезал свободу и демократию в понимании толкователей «прогрессивной отмены запрета на запрет абортов на федеральном уровне».

Как дураки выпутаются из «непонятки»? Да элементарно: они просто вообще не поймут, о чем речь. А те, кто захотят высказаться, накрутят такую нелепую или пафосную чушь, что буквально уши в трубочку свернутся.

Но и ладно, бог с ними. Все равно коллизия вышла смешная.

UPD. В комментах всё как предсказано – парад идиотов.

UPD2. Но все-таки – есть луч света! Конечно, не здесь (ЖЖ, видимо, в целом безнадежен, за исключением умных женщин, которые пробиваются как трава сквозь асфальт), но в ФБ вдруг получил вот такой коммент на тот же текст, причем – от довольно упертого товарища, жителя США, с которым мы много спорили насчет вакцинации:

“Действительно подкосил меня ВС – бился с вами в истерике за права штатов. Остаётся “изучать матчасть” – трудно поверить что ВС просто сборище идеалогизированных идиотов. Интересно было бы почитать обоснование двух решений – ведь информация в подаче пресы может оказаться очень далёкой от истины”.

Пробило! Есть люди, способные складывать два и два!! Я почти прослезился. “Нас мало, нас может быть трое…”