Мнение: “Возврат к прежним отношениям с Россией в свете ситуации на Украине невозможен”

"Возврат к прежним отношениям с Россией в свете ситуации на Украине невозможен" (с) канцлер Германии Шольц

Шольц абсолютно прав – возврата к прежним отношениям Германии и России не будет.

Длительное время, отношения Германии и России являлись отношениями двух государств зависимых от США и признающих их гегемонию. При этом обе страны стремились обрести больший суверенитет, пользуясь ослаблением США. Такие попытки были и при Шредере и при Меркель.

После начала СВО Россия добилась практически полной независимости от США, завершая демонтаж большинства прежних систем обеспечивавших зависимость России от США и подконтрольных им структур, выходя за пределы американского миропорядка – только так можно обеспечить реальную субъектность.

Германия же наоборот, следуя в фарватере вашингтонской политики, оказалась в еще большей зависимости от США, нежели до начала СВО на Украине. В этом отношении, если Россия двигалась в сторону полной независимости, то Германия наоборот, к усилению собственной зависимости.

Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе отношения России и Германии будет формироваться исходя из простого факта отношений независимого государства с зависимым. Так что да, отношения будут иными.

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