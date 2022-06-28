Гражданам ДНР и ЛНР разрешили обменять водительские права в России без экзаменов

Постановление об упрощенном порядке обмена национальных водительских удостоверений на российские для украинских граждан и граждан республик Донбасса подписал премьер-министр Михаил Мишустин, теперь они смогут заменить водительские права без сдачи экзаменов.

Упрощенный порядок затронет жителей ДНР, ЛНР, Украины и лиц без гражданства, въехавших в Россию после 21 февраля 2022 года и имеющих разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Также постановление распространяется на граждан России, получивших российское гражданство в упрощенном порядке и постоянно проживающих или проживавших на территориях ДНР и ЛНР и переехавших на постоянное проживание в Россию.

В постановлении указано, что решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с нормами международного права и договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса.

Документ вступает в силу со дня опубликования и будет действовать до 1 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что украинские граждане и граждане республик Донбасса смогут работать в РФ без оформления патента.

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