 

Тела 46 мигрантов обнаружили в автофургоне в Техасе

28.06.2022, 6:30, Новости дня
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Полицейские штата Техас обнаружили тела 46 нелегальных мигрантов в автофургоне в пригороде Сан-Антонио, сообщили источники в полиции местному телеканалу KSAT.

Мигранты были найдены мертвыми в 18-колесной фуре. Еще 16 человек, находящихся внутри, обнаружены живыми. Их доставили в ближайшие больницы, передает ТАСС.

Причина смерти мигрантов пока неизвестна. При этом The New York Times отмечает, что в Сан-Антонио и других городах Техаса в июне жара достигла почти рекордного уровня.

Напомним, в конце января 45-й президент США Дональд Трамп призвал главу действующей американской администрации Джо Байдена беспокоиться о «вторжении» нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты. В январе 2021 года Байден отменил введенный Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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