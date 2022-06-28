“Необходимо установить отцовство”: появилась информация о внебрачных детях Шатунова

У солиста “Ласкового мая” была лишь одна жена – Светлана, с которой они были вместе много лет и которая подарила мужчине сына и дочь. После смерти Юрия Шатунова встал вопрос о его наследстве. По закону оно должно достаться жене и детям как наследникам первого порядка. Однако, как это бывает со многими знаменитыми артистами, иногда после их смерти вдруг объявляются какие-то внебрачные дети – это обычно усложняет вопрос наследования.

Информацию о внебрачных детях Шатунова и их праве на долю в наследстве певца специально для “Дни.ру” прокомментировал адвокат Влад Подшибякин.

“Если сейчас объявятся какие-то внебрачные дети, которые при жизни не были признаны его детьми юридически, то для того, чтобы им претендовать на наследство Шатунова, им необходимо будет для начала установить отцовство,” – объяснил адвокат.

То есть, если таковые дети вдруг объявятся, то им понадобится решение суда о том, что Шатунов действительно является их биологическим отцом. Только получив такое решение, они смогут претендовать на наследство. По словам адвоката, во всех остальных случаях все внебрачные дети будут бесправны, а наследство в полном объеме получат официальные наследники.

Остается надеяться, что после появления этой информации столь строгий порядок отпугнет возможных мошенников, желающих нажиться на горе семьи, объявив себя внебрачными детьми Юрия Шатунова без каких-либо на то оснований.