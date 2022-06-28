Темнокожий беженец с Украины столкнулся с дискриминацией в Европе

Выходец из африканской Гвинеи Белла Диаби после начала российской спецоперации решил уехать из Харькова, где жил и работал, однако столкнулся с пренебрежительным отношением сначала на польской границе, а потом во Франции. В интервью 20 minutes он рассказал, что префектура Марселя отказалась предоставлять ему временный вид на жительство, хотя он имел на него право как житель Украины.



AP

Если для украинских беженцев получение временного вида на жительство стало почти формальностью, то Белла Диаби из Гвинеи, как и многие другие живущие на Украине африканцы, столкнулся с проблемами не только при пересечении границы, но и на территории Франции, пишет 20 minutes. Несмотря на то что после учёбы он нашёл в Харькове работу и получил вид на жительство на 10 лет, из-за своей национальности ему пришлось преодолевать административные препоны французской бюрократии.

Как рассказывает издание, после начала российской спецоперации 35-летний Белла Диаби и его соседи по квартире провели ночь в убежище, спасаясь от бомбёжки. На рассвете они решили уехать во Львов и отправились на вокзал. «Там нам сказали, что поезда для детей и женщин, а мужчины не могут уехать. Однако на перроне остались только темнокожие и выходцы из Северной Африки», — вспоминает Диаби.

Наконец, он смог сесть в вагон и после непростой дороги добрался до польской границы, где, по его собственным словам, столкнулся с таким же неодинаковым отношением к беженцам. «Иностранцы были вынуждены ждать по три-четыре дня на морозе, без еды — у нас был доступ только к чаю и кофе, — пожаловался Диаби в интервью. — По ночам, чтобы согреться, мы жгли ту одежду, которую взяли с собой».

Путь продолжился в Берлин, Париж, а затем Марсель, где выходец из Гвинеи столкнулся с новой проблемой. «Я пришёл 5 апреля в префектуру, где мне сказали, что я не украинец и могу уходить», — рассказал собеседник французской газеты. Только после вмешательства Марго Бони из ассоциации помощи беженцам и адвоката Филиппа Перолье, которые осудили неправомерный отказ администрации, Белла Диаби смог со второго раза получить временный вид на жительство на месяц, в течение которого рассматривали его заявку. Как постоянный житель Украины 4 мая он всё же получил разрешение жить и работать на территории Франции в течение полугода.

Префектура Марселя заверила журналистов, что на 14 июня предоставила временный вид на жительство 2331 беженцу. В администрации уточнили, что выдают этот документ в тот же день, если заявитель подал полный комплект документов, а при отсутствии каких-либо подтверждений или переводов его просят прийти, как только он их получит. В префектуре подчёркивают, что «менее десятка человек не смогли предоставить достаточно подтверждающих документов» для получения временного вида на жительство — в этом случае им выдаётся разрешение на месяц, во время которого их досье рассматривают более подробно.

В то же время Марго Бони из ассоциации помощи беженцам пишет о другом опыте: по её словам, случаев отказа в предоставлении временного вида на жительство много, причём, похоже, только в Марселе — в Париже всем беженцам с Украины его выдают хотя бы на месяц. Бони подчёркивает, что во Франции существует неравенство в рассмотрении заявок: «Для украинцев всё проходит должным образом, однако для остальных это настоящая катастрофа». Адвокат Филипп Перолье рассказывает о других примерах дискриминации: европейский закон позволяет дать временную защиту всем членам семьи, однако префектура потребовала постоянный вид на жительство у марокканца, который состоял в браке с украинкой. До июня на борту корабля, где разместили украинских беженцев, насчитали 30—50 похожих случаев, отметил Перолье в разговоре с 20 minutes.