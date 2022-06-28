Мнение: Пандемический сатанизм

Кстати, а ведь в самом деле – почему именно сейчас? Почему «право женщин на аборты» незыблемо стояло в такой мракобесной стране, как США, целых 50 лет – и пало именно в 2022 году? Говорят, что «это всё Трамп». Но Трамп протащил «судей республиканцев» в Верховный Суд США еще в бытность свою президентом, то есть еще в «десятых». Кроме того, имеется любопытный нюанс, о котором я уже говорил – что как раз сейчас, в преддверии промежуточных выборов, Трампу и в целом Республиканской партии вызывающе «средневековое» решение по абортам невыгодно – многие избиратели от респов в итоге отшатнутся (прежде всего, естественно, женщины).

Так почему сейчас? Ответ один – пандемия. Пандемия расшатала все устои, и право на аборты просто рухнуло вследствие этого. Не было бы пандемийного безумия в мировом масштабе – аборты бы устояли.

Сейчас все орут, что «права на аборт нет в американской Конституции» – тем более интересно узнать, чем руководствовались судьи в 1973 году, ведь Конституция США перед ними была та же самая, и ссылаться надо было на нее же. Я из любопытства заглянул в историю принятия решения 1973 года. Оказалось, что судьи… да, сослались на Конституцию США! А именно – на так называемую «14 Поправку» от аж 1868 года, которая в числе прочего провозгласила «неприкосновенность частной жизни». Ход рассуждений был такой: Конституция гарантирует женщине неприкосновенность ее частной жизни, следовательно, ни одна сволочь не вправе ей указывать, что ей делать, а что не делать с собственным телом, следовательно, если она пришла к врачу и просит ее «выскоблить» – это ее частное дело, и никто не вправе вмешиваться, «если плод еще не стал жизнеспособным» (англ. viable).

И вот всё это стояло, пока «пандемия», которая не была никакой пандемией, не подорвала саму основу решения далекого 1973 года – то есть пока не было обрушено и растоптано в пыли само понятие «неприкосновенности». Все просто: феминисткам заткнули рот насчет «мое тело – мое дело», лозунг стал резко неполиткорректным и чуть ли не запретным – в связи с принудительной вакцинацией, которую более года усиленно проталкивали через власть в большинстве стран мира.

Неприкосновенность де-факто отменили. И вот, уже как следствие – вслед за этим пало и «право на аборт», которое на эту самую «конституционную неприкосновенность» непосредственно и опиралось. Сейчас судьи ВС США открыли Конституцию, 14 поправку, читают-читают – не видят в упор. Где неприкосновенность? Какая неприкосновенность?? Ничего этого в Конституции нет! Как интересно, не правда ли. В 1973 – была, в 2022 – исчезла…

Очень зловещие времена надвигаются. В США уже 30 штатов объявили, что намерены в самое ближайшее время запретить аборты вообще.

А очередные «вакцинации» тоже не за горами – неприкосновенности в конституциях нет. «Была, да сплыла».