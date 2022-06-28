Мнение: О решительном прорыве «блокады» Калининграда

Ну вот и всё! Это — свершилось…

Не прошло и нескольких недель.

Помните, кстати, древний советский анекдот из тех времён, когда русский и китайский «братья навек» дрались не по-братски? Тот самый, про «мирный советский трактор, уничтоживший до восьми самолётов, не менее 30 танков и порядка 1000 единиц живой силы противника».

Так вот, «рецепт» оказался востребованным…

По сообщению одного весьма информированного агентства, вопрос с «блокадой» Калининградской области Литвой больше не актуален. Ибо доставка подсанкционных товаров налажена при помощи отечественных бронепоездов.

По данным агентства, литовская погранслужба в промежутке с 5:00 до 6:00 по местному времени зафиксировала нарушение государственной границы, четвёртого санкционного пакета Евросоюза и постановления президента республики. Суть в том, что из Белоруссии по маршруту Ошмяны-Медининкай-Тракай-Пренай-Мариямполе-Кибартай-Чернышевское проследовал железнодорожный состав. По нему был открыт огонь, но поезд не прекратил движение и прибыл в Калининградскую область.

В столице региона подтвердили факт прибытия товарного состава, добавив, что перевозку грузов осуществлял бронепоезд «Сармат», переведённый народными умельцами из Нижнего Тагила с запасного пути на основной. Он снабжён крупнокалиберными пулемётами, мелклкалиберным орудием, зенитными установками и гранатомётами. Это мирное оснащение позволило доставить в Калининградскую область необходимые товары.

«Благодаря этому бронепоезду на территорию Калининградской области поступили органические удобрения, цемент, нефтепродукты, стеклотара, брёвна, сталь и многое другое. Мы держали этот вариант в секрете, но после удачной попытки можно говорить о в целом работающем способе», – рассказал замглавы региона.

И вот опять — смех смехом, но…

Действующий замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал хамским решение Литвы перекрыть транзит сухопутных грузов в Калининград. По его словам, решение Вильнюса о запрете транзита российских товаров лишний раз доказывает, что в Литве не задумываются о последствиях своих шагов. «Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки», — заявил он. И этим не ограничился.

Ответные меры России на запрет Литвы транзита в Калининград будут очень жёсткими. Такое обещание Дмитрий #Медведев озвучил в интервью газете «Аргументы и факты». Он уточнил, что значительная часть мер будет носить экономический характер, а также «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия». Кроме того, добавил экс-президент РФ, #Москва может принять аналогичные меры, что грозит нагнетанием конфликта.

И если такая риторика будет продолжаться, то дойдёт ведь и до «мирных бронепоездов»?

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