Мнение: Война на Украине. Сводка 27.06.2022

Война на Украине. Сводка 27.06.2022

1. Северодонецк.

Большую часть гражданских лиц, удерживавшихся в заложниках, вывели с территории завода «Азот». Сам завод после восстановления продолжит работу.

Продолжается прочесывание промзоны и лесопосадок рядом с Боровским и Сиротино. Активизированы фильтрационные мероприятия.

Прямого штурма Лисичанска со стороны Северодонецка не ожидается — мосты разрушены + сам Лисичанск стоит на возвышенности. Интенсивность обстрелов Северодонецка упала — основные усилия артиллерия противника прикладывает для удержания фронта под Лисичанском.

2. Лисичанск.

Бои за Верхнекаменку, Лисичанский НПЗ и заводы на южных окраинах города.

Бои за Белую Гору.

Горловина Лисичанского котла — до 8 км. Реальный маршрут выхода на Северск теперь есть только через Белогоровку, но эта дорога уже находится под огневым воздействием российской артиллерии. Украинская пропаганда уже готовит общество к сдаче Лисичанска. В ЛНР заявляют, что город будет освобожден до конца недели.

3. Артемовск.

Бои в Клиновом и в районе Покровского. Противник укрепил оборону города, осуществляя ротацию потрепанных бригад, оборонявших город. Нажим ВС РФ на Артемовск в ближайшей перспективе будет усиливаться, но без взятия Покровского к прямому штурму города вряд ли приступят.

В районе Светлодарска пока без существенных изменений.

4. Соледар.

Бои у Берестово, Белогоровки и у трассы Лисичанск—Артемовск в районе Николаевки.

Соледар после потери Лисичанска станет элементом оборонительной линии Соледар—Северск, на которой ВСУ попытаются удержать фронт к северу от Артемовска. После взятия Лисичанска стоит ждать наступления в направлении Северска и Соледара с севера.

5. Харьков.

Позиционные бои в районе Цуповки, Уды, Дементьевки, Верхних Проходов и Верхней Салтовки. Противник практически полностью перешел к обороне. Усиливается огневое поражение позиций ВСУ у Харькова и Чугуева. Также прощупывают район Золочева.

6. Славянск.

Бои у Долины, Краснополья, Богородичного, Пришиба и Сидорово. Противник отмечает некоторое продвижение ВС РФ к Славянску. Также усиливается огневое поражение сил противника в районе Северска.

На Изюмском направлении без существенных изменений.

7. Авдеевка.

На фронте без существенных изменений. Как и ранее бои в промке, на у трассы Авдеевка—Константиновка и на окраинах Нью-Йорка.

Усиливается контрбатарейная работа, что, впрочем, пока не останавливает обстрел городов Донбасса. Сегодня снова были убитые и раненые гражданские.

8. Змеиный.

ВСУ заявляют, что в результате обстрела острова Змеинный смогли добиться попадания в ЗРПК «Панцирь». О других успехах не сообщается. Заявляется, что Зеленский дал приказ попытаться отбить Змеиный у ВС РФ за 2 недели. Видимо на других участках шансов на «контрнаступление» еще меньше.

9. Николаев.

Позиционные бои на Никопольском, Криворожском и Николаевском направлениях. Наступление ВСУ остается тут сугубо виртуальным. Украинское командование уже открытым текстом призывает прекратить писать про «успехи ВСУ», так как картина «наступления» становится все более нелепой на фоне многочисленных кадров уничтожения живой силы и техники ВСУ ракетными и артиллерийскими ударами.

10. Запорожье.

На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселовка без существенных изменений.

Бои в районе Угледара и Павловки. В Новомихайловке и Марьинке без изменений. Активности противника с наступлением на Павловку и Егоровку хватило ненадолго.

https://t.me/boris_rozhin/55358 – цинк

—