 

Видео: Запрет на золото обойдется дорого

28.06.2022, 5:05, Новости дня
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Страны «Большой семерки» заявили о введении эмбарго на покупку добытого в РФ золота. Причем закоперщиком, судя по всему, выступила Великобритания – основной покупатель российского золота. Насколько серьезный это удар с учетом, что в некоторые годы золото приносило стране доходов больше, чем экспорт газа?

Теги: 

США
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НАТО
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санкции
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Евросоюз
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золото
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Британия

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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