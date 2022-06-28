Видео: Запрет на золото обойдется дорого

Страны «Большой семерки» заявили о введении эмбарго на покупку добытого в РФ золота. Причем закоперщиком, судя по всему, выступила Великобритания – основной покупатель российского золота. Насколько серьезный это удар с учетом, что в некоторые годы золото приносило стране доходов больше, чем экспорт газа?

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