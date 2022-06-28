 

Мадуро пригласил французские компании добывать нефть и газ в Венесуэле

28.06.2022, 5:05, Новости дня
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Венесуэла готова принять французские нефтегазовые компании, которые хотят работать для экспорта сырья в Европу, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала «Венесолана де телевисьон».

«Президент [Франции Эмманюэль] Макрон, Венесуэла готова принять любые французские компании, которые хотят добывать нефть и газ для европейского и мирового рынка», – приводит слова Мадуро ТАСС.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что на саммите Группы семи (G7) в Германии Франция призвала к расширению источников снабжения сырьем, имея в виду возвращение на энергорынок Ирана и Венесуэлы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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