 

Мнение: Заградительные пошлины

28.06.2022, 4:57, Разное
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Администрация США повышает ставку таможенной пошлины до 35% на ряд наименований российского импорта в связи с приостановкой нормальных торговых связей с РФ. Об этом говорится в подписанной в понедельник президентом США Джо Байденом прокламации, распространенной Белым домом.

Фактически это называется «заградительными пошлинами». Формально не запрещенный к ввозу на территорию США товар возрастает в цене до неконкурентоспособной с аналогичными товарами. Если же товар эксклюзивный, то производитель лишается большей части маржи.

По сути, это те же санкции, только «вид сбоку».

Источник: Эль Мюрид



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