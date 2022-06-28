 

Вздутая Бабкина перекроила лицо ради молодого любовника: Нелепо

28.06.2022, 4:45, Разное
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Артистка изо всех сил старается выглядеть моложе своих лет. Хейтеры за это часто корят звезду в Сети, называют ее вздутой из-за ботокса, пытаются уличить женщину в пластике и считают, что она перекроила лицо ради молодого любовника. Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева в комментарии для “Дни.ру” довольно исчерпывающе ответила на подобные выпады в сторону Надежды Бабкиной.

По мнению Хадарцевой, певица действительно отчаянно молодится, и это связано с несколькими вещами. Во-первых, свой отпечаток в этой гонке за молодостью и красотой накладывает широкая известность Бабкиной – ей необходимо выглядеть хорошо. Во-вторых, немаловажную роль играет молодой избранник. Евгений Гор намного моложе артистки – конечно же, певица хочет ему соответствовать. В-третьих, Надежда Георгиевна уже находится в том возрасте, когда есть потребность обмануть время.

При этом психолог считает, что ничего предосудительного в таком подходе звезды нет. Если женщина того хочет, она вправе перекраивать лицо ради молодого любовника, колоть ботокс или делать любые другие процедуры. Главное – чтобы не было перекоса или дисбаланса, который выглядит некрасиво.

“Когда женщина в 70 лет рядится в молодежную одежду – это может выглядеть нелепо. Но с другой стороны мы живем в эпоху индивидуализма, когда главным критерием счастья является личный комфорт,” – отметила психолог.

Хадарцева напомнила, что базовая ценность любви к себе заключается во внутреннем гармоничном состоянии. Если Надежде Бабкиной в ее образе комфортно, а ее жизнь показывает, что это именно так, то это прекрасно – с певицы вполне можно брать пример.



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