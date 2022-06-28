Мнение: Крокодиловы слезы

Смотрю по БиБиСи:

“Россия нанесла удар по Кременчугу. Пострадал торговый центр, минимум 15 погибших, десятки раненых”

По радио БизнесФМ сегодня ссылались на сообщение Зеленского – что русскими ракетами обстреляли средь бела дня торговый центр в Кременчуге, в нем было до 1000 посетителей.

И я опять вспоминаю “Зимнюю вишню” – какой тогда устроили “всероссийский траур”. Не могу понять – неужели это всё были крокодиловы слезы, и на самом деле всем на всех накласть, на своих и на чужих? В 2018 году меня еще приглашали на телевидение, помню, сидел я тогда на НТВ у Норкина, на специальной скамье для “врагов народа”. Какие там были пафосные рыдания! Как там потрясали кулачками, как переживали “за несчастных посетителей”, как требовали “всероссийского траура”! (он, кстати, по-моему был в итоге объявлен).

Вот что написано про “Пожар в Зимней Вишне” в Википедии:

“Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошёл 25 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибли 60 человек, из них 37 детей, 79 человек пострадало”.

Сравним с тем, что нам успели сообщить про ТЦ в Кременчуге. “Спасательная служба писала днем, что площадь пожара составляет больше 10 тысяч кв.м, его тушат 115 пожарных на 20 машинах. К месту происшествия прибыл пожарный поезд”.

То есть площадь пожара в Кременчуге примерно в 8 раз больше, чем была в Кемерово. Если и жертв будет в 8 раз больше… Пожалуй, ЭТО вызовет в бывшей РФ очередной припадок патриотизма, национальной гордости, “можем повторить” и прочий энтузиазм масс. Опасение будет одно, у самых предусмотрительных – не вызовет ли очередной успех русского оружия рост цен на картошку.

Мне сказать нечего. Я, собственно, уже всё сказал раньше. Разве что просить прощения у украинцев – но какое тут может быть прощение…

UPD. О, подоспела и реакция со стороны “наших”. Реакция такая – “всё враньё”. Вот пригожинские (РИА ФАН) “разъясняют”:

“Военкор раскрыл смысл провокации ВСУ с пожаром в торговом центре Кременчуга”

И еще: “Лидеры G7 осудили Россию за якобы нанесённый ею удар по ТЦ в Кременчуге”