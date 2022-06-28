Мнение: ВСУ начали отход от Лисичанска

Посол ЛНР в России Мирошник сообщает о существенном прогрессе наших войск по освобождению Лисичанска:

Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР, прошли уже примерно треть протяженности Лисичанска и ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона "Шахтёр". Продвигаются на запад.

С северной стороны Лисичанска возле н.п. Шепилово и Приволье, союзные силы форсировали Северский-Донец и закрепились на правой стороне реки, где оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления на город.

Сегодня бои уже шли внутри посёлка Малорязанцево, и внутри Верхнекаменки. С восточной стороны союзные силы зашли и на территорию НПЗ «Линик» и продолжают выдавливать боевиков с территории предприятия.

На НПЗ все ещё продолжают находится украинские террористические подразделения. Сегодня они с территории т.н. "ямы" – это ремонтный цех НПЗ, открыли огонь из ствольной артиллерии и РСЗО по Лисичанску. Последствия обстрела – множественные повреждения жилых домов, выбиты окна, которыми выходят на НПЗ.

Такие темпы продвижения намекают на то, что противник не готовит круговую оборону в Лисичанске (аки Мариуполь), а уже активно вытягивает войска к Северску, чтобы сократить ожидаемые потери. Ввиду этого освобождение Лисичанска уже на этой неделе выглядит более чем вероятным.

Также Мирошник сообщает, что УЖЕ начался отход части группировки ВСУ из Лисичанска.

Группы боевиков покидают Лисичанск и пытаются пробиваться в Северск, где наблюдается их концентрация.

Местные жители сообщают, что наблюдают начало отхода вооруженных украинских формирований из Лисичанска. Вчера они пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС, несколько колонн потеряли.

Следующие попытки прорваться, подразделения боевиков предпринимали через Белогоровку. Об итогах попыток будет известно уже завтра.

Резервные подразделения ВФУ снимаются и пытаются найти пути отхода из Новодружевки, Приволья, и Шепилово. Все они отходят в сторону Северска. Туда же, в Северск, по словам очевидцев, подтягиваются украинские войска со стороны Краматорска и Славянского направления. По данным источников погруженных в события на той стороне в Северск могут быть подтянуты до 5-ти-7-ми тысяч украинских вооруженных подразделений.

События явно ускоряются.

То, что попытаются отойти через Белогоровку было очевидно после занятия нашими войсками Волчеяровки (ее быстрое взятие действительно имеет оперативное значение).

Ну а после того, как наши зацепились за Верхнекаменку, у ВСУ выбора совсем не осталось – прорываться предстоит в условиях огневого поражения отступающих колонн. Вполне понятная задача наших войск – сделать этот отход как можно более затратным для ВСУ.

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