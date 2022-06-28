 

Минобороны: ВСУ оборудовали огневые позиции на заводах в ДНР и Харькове

28.06.2022, 3:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские военные, несмотря на угрозу продовольственного кризиса на Украине, в Славянске и Краматорске (ДНР), а также в Харькове оборудовали огневые позиции и разместили установки РСЗО на хлебозаводах и молокозаводе, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Донецкой народной республике на территориях хлебозавода (город Славянск, переулок Богомольца) и молокозавода (город Краматорск, улица Героев Союза) военнослужащие подразделений ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населенные пункты», – передает Telegram-канал со ссылкой на слова генерала.

Также в Харькове на территории хлебозавода №11 (улица Гвардейцев-Широнинцев) националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, добавил он, отметив, что все совершалось без эвакуации жителей. 

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Криворожской теплоэлектростанции (ТЭС), надеясь вызвать ответный огонь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03.21 / Англичанка доставляет напитки клиентам на мини-пабе на колёсах

09.09.20 / В Калифорнии десятки тысяч людей эвакуированы из-за опустошительных лесных пожаров

09.10.20 / Microsoft еще раз купит активы компании Nokia

05.07.21 / Названы сроки завершения строительства опытного образца ИЛ-96-400М

12.05.21 / Каскадер-любитель рухнул с высоты на «Ниве» при попытке сделать сальто назад

27.03.21 / В Мьянме обстреляли Американский культурный центр

24.03.21 / В Совфеде предложили проиндексировать пенсии новой категории граждан

14.12.20 / Эрдоган считает, что Евросоюзу нужно избавиться от влияния Греции

21.10.21 / МИД: Украина допустит к задержанному на Донбассе россиянину Косяку международные организации, чтобы все увидели, кого РФ отправляет воевать

02.04.21 / France 24 – власти Франции ударят по нарушителям карантина запретом на алкоголь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика