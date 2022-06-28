Минобороны: ВСУ оборудовали огневые позиции на заводах в ДНР и Харькове

Украинские военные, несмотря на угрозу продовольственного кризиса на Украине, в Славянске и Краматорске (ДНР), а также в Харькове оборудовали огневые позиции и разместили установки РСЗО на хлебозаводах и молокозаводе, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Донецкой народной республике на территориях хлебозавода (город Славянск, переулок Богомольца) и молокозавода (город Краматорск, улица Героев Союза) военнослужащие подразделений ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населенные пункты», – передает Telegram-канал со ссылкой на слова генерала.

Также в Харькове на территории хлебозавода №11 (улица Гвардейцев-Широнинцев) националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, добавил он, отметив, что все совершалось без эвакуации жителей.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Криворожской теплоэлектростанции (ТЭС), надеясь вызвать ответный огонь.

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