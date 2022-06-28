 

Российский дипломат сравнил взрыв в ТЦ Кременчуга с провокацией в Буче

28.06.2022, 3:40, Новости дня
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Ситуация с торговым центром в Кременчуге выглядит как провокация в Буче, там много бросающихся в глаза нестыковок, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Похоже, что мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Необходимо подождать заявления нашего Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза несостыковок. Именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы удерживать внимание в Украине перед саммитом НАТО», – приводит его слова ТАСС. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что в Кременчуге горит торговый центр. Он утверждал, что причиной стал ракетный обстрел. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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