Российский дипломат сравнил взрыв в ТЦ Кременчуга с провокацией в Буче

Ситуация с торговым центром в Кременчуге выглядит как провокация в Буче, там много бросающихся в глаза нестыковок, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Похоже, что мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Необходимо подождать заявления нашего Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза несостыковок. Именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы удерживать внимание в Украине перед саммитом НАТО», – приводит его слова ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что в Кременчуге горит торговый центр. Он утверждал, что причиной стал ракетный обстрел.

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