Киев запросил срочное заседание СБ ООН по Украине

Провести срочное заседание СБ ООН по ситуации в Украине попросил Киев, следует из письма украинского постпреда при организации Сергея Кислицы.

«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН… в рамках пункта повестки «Поддержание мира и безопасности Украины», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Кислицы председателю Совбеза ООН.

Украинский дипломат также просит, чтобы с докладом перед Совбезом выступил генсек ООН Антониу Гутерреш. Украинский постпред обвиняет Россию в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории 25-27 июня. Кислица утверждает, что Россия якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре. При этом Кислица в письме, как и другие украинские дипломаты и СМИ, пишет слова «Российская Федерация» со строчных букв. Заседание по Украине намечено на вторник на 15.00 (22.00 мск).

Ранее постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов рассказал, что украинская делегация в ЮНЕСКО теряет чувство меры и их действия вызывают все большее раздражение со стороны многих государств: «например, у них вызывает просто усмешку то, что украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово «Россия» с маленькой буквы».

В понедельник вооруженные силы РФ и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД подробности штурма города. Вечером понедельника вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и РФ заняли часть Лисичанского НПЗ.

Как рассказал чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, местные Украинские вооруженные формирования начали покидать Лисичанска, группы боевиков пытаются пробиться в Северск.

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