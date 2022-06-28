 

Киев запросил срочное заседание СБ ООН по Украине

28.06.2022, 3:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Провести срочное заседание СБ ООН по ситуации в Украине попросил Киев, следует из письма украинского постпреда при организации Сергея Кислицы.

«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН… в рамках пункта повестки «Поддержание мира и безопасности Украины», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Кислицы председателю Совбеза ООН.

Украинский дипломат также просит, чтобы с докладом перед Совбезом выступил генсек ООН Антониу Гутерреш. Украинский постпред обвиняет Россию в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории 25-27 июня. Кислица утверждает, что Россия якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре. При этом Кислица в письме, как и другие украинские дипломаты и СМИ, пишет слова «Российская Федерация» со строчных букв. Заседание по Украине намечено на вторник на 15.00 (22.00 мск).

Ранее постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов рассказал, что украинская делегация в ЮНЕСКО теряет чувство меры и их действия вызывают все большее раздражение со стороны многих государств: «например, у них вызывает просто усмешку то, что украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово «Россия» с маленькой буквы».

В понедельник вооруженные силы РФ и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД подробности штурма города. Вечером понедельника вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и РФ заняли часть Лисичанского НПЗ.

Как рассказал чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, местные Украинские вооруженные формирования начали покидать Лисичанска, группы боевиков пытаются пробиться в Северск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11.21 / Россия аннулировала вид на жительство и депортировала корреспондента нидерландской газеты

19.10.20 / Алиев о Нагорном Карабахе: Армянская армия терпит фиаско, но мы готовы решить вопрос политическим путем

25.04.21 / Азербайджан отреагировал на заявление Байдена о геноциде армян

01.01.22 / Новый 2022 год наступил на Камчатке и Чукотке

01.05.21 / В ПЦУ рассказали, когда Благодатный огонь привезут в Украину

12.02.22 / Британцев поразила картина на совместном фото Шойгу и Уоллеса

12.08.21 / Эксперты: Взывая к президенту, «Голос» вводит общество в заблуждение

14.07.20 / Баку заявил о гибели двух офицеров и мирного жителя в результате обстрела ВС Армении

26.07.21 / Seagate представит накопители с объемом памяти 20 Тб

21.01.22 / “Россия, Украина – единый народ”. Президент Федерации бокса Украины Продивус и президент Международной ассоциации бокса Кремлев пообнимались на камеру. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика