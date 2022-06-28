Брюки палаццо по-прежнему в тренде: секреты выбора актуальных моделей на лето для разных случаев

Свободные и струящиеся брюки палаццо — лучший выбор для создания элегантного или повседневного образа в летние дни. Сегодня они очень популярны, и их можно увидеть повсюду. Более того, в 2022 году – это один из самых модных трендов.

Почему брюки палаццо — модный тренд 2022 года

Во-первых, они удивительно удобны. Во-вторых, модели из легких тканей можно носить в жаркие дни, дополнив простым верхом. Конечно, они подойдут не всем, например, миниатюрным дамам лучше от них отказаться.

Также эти мешковатые брюки очень стильные и станут лучшим выбором как для подростков, так и для взрослых женщин. Брюки свободного кроя обычно бывают расклешенными от талии или бедер, что придает уверенности их обладательницам.

Элегантные модели для работы

Стильные широкие брюки, вернувшиеся в моду в 2022 году, способны освежить любой гардероб. Они очень уместны на работе в летнюю жару. Их можно легко комбинировать с разными вещами для создания офисного образа.

Повседневный образ

Если вы предпочитаете красочную одежду, то эти повседневные яркие брюки в сочетании с симпатичным топом и сандалиями помогут создать идеальный летний образ.

Брюки палаццо с поясом

На модных показах 2022 года можно было увидеть с широкими штанами различные пояса и ремни. Для завершения стильного летнего образа следует дополнить брюки палаццо ремнем-цепочкой, веревочным или широким поясом.

Брюки палаццо с вырезами

Вырезы на одежде были на пике моды в 2021 году и останутся в тренде и в 2022. Широкие брюки с эффектными вырезами можно было увидеть на всех модных показах – от Chanel до Balmain.

Прямые брюки палаццо для делового образа

Белый топ является обязательным независимо от брюк. С ним образ получается нежным и уютным. Пастельно-зеленые широкие штаны помогут создать хорошее летнее настроение. Идеально скроенные, они формируют великолепный силуэт.

Белый – воплощение изысканности и высокого класса. В этом случае белый топ придает образу ауру босса. К пастельным брюкам лучше всего подойдет белый или бежевый клатч. Можно сочетать этот наряд с шикарными золотыми украшениями.

Для женщин всех возрастов

Брюки палаццо с поясом или без него – обязательный предмет любого классического гардероба. Благодаря крою они будут идеально сидеть на любой фигуре. Пояс – отличный способ подчеркнуть талию. Широкие штанины красиво струятся при каждом движении, делая даму грациозной и элегантной.

Горчично-желтые суперширокие брюки палаццо очень эффектны, а белый топ, благодаря сдержанному крою, уравновешивает образ и делает его изящным. Можно дополнить этот лук белыми туфлями на каблуке или золотистыми босоножками, чтобы выглядеть стильно и дерзко.

Минималистичный образ (главное фото)

Белые брюки палаццо на пуговицах в сочетании с модным укороченным топом создают невероятно утонченный образ. Лиф с V-образный вырезом придает еще больше женственности. Бретельки-спагетти — лучший выбор, поскольку они подчеркивают женскую красоту и выносят ее на новый уровень. К этому наряду можно добавить стильное ожерелье и серьги. Высокие каблуки являются лучшим выбором для этих мешковатых брюк.