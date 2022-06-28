 

N-TV – фон дер Ляйен не прочь сесть за стол переговоров с Путиным на осеннем саммите G20

28.06.2022, 3:15, Разное
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Осенью в Индонезии должен пройти саммит «Большой двадцатки», на который приглашён также российский президент Владимир Путин. Как пишет немецкий телеканал N-TV, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с этим уже заявила, что готова сесть за стол переговоров с лидером Кремля. Канцлер Шольц воздержался от ясных высказываний по этому поводу: решение о собственном участии в саммите G20 он будет принимать непосредственно перед началом встречи.


AP

В ноябре главы государств и правительств стран G20 встретятся в Индонезии, пишет немецкий телеканал N-TV. Принимающая сторона уже дала понять, что пригласит и президента РФ Владимира Путина, несмотря на военную спецоперацию на Украине. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает, что тогда она сядет за стол переговоров с Путиным. «Важно также сказать ему в лицо, что мы о нём думаем», — сказала она в эфире телеканала ZDF в воскресенье вечером.

«Мы должны очень внимательно рассмотреть вопрос о том, не парализуем ли мы всю G20», — сказала фон дер Ляйен. По её словам, G20 — «слишком важный орган» для этого.

Канцлер Олаф Шольц о возможной встрече с Путиным осенью высказывается неопределённо — он по-прежнему оставляет открытым вопрос о своём участии в саммите «Большой двадцатки». Очевидно, что группа ведущих экономических государств будет продолжать играть «важную роль» и что тесное сотрудничество имеет большое значение, отмечает канцлер Германии. По этой причине Берлин «не хочет подрывать» работу в G20. Поэтому решение об участии в саммите он будет принимать только «незадолго до отъезда» и в зависимости от текущей ситуации на тот момент.

Пока неясно, кто именно примет участие во встрече в Индонезии. Приглашение получил не только Путин, но и президент Украины Владимир Зеленский, пишет N-TV. Президент Индонезии Джоко Видодо, организатор встречи G20, сейчас является гостем саммита G7 в замке Эльмау.

Помимо стран ЕС, в G20 входят 19 других промышленно развитых и развивающихся стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Саудовскую Аравию и Турцию. На страны «Большой двадцатки» приходится добрых 80% мирового экономического производства, в то время как на страны G7 — 31%. Все страны G7 также являются членами G20, поясняет немецкий телеканал.

Шольц также предостерёг от раскола мира в связи с событиями на Украине. По его убеждению, мир не разделён на Запад и всех остальных. «Демократии существуют по всему миру, и у них очень похожие перспективы», — заявил Шольц. По его словам, именно поэтому он пригласил пять стран в качестве гостей на саммит западных экономических держав «Большой семёрки». Ими стали Индия, Индонезия, Южная Африка, Сенегал и Аргентина. Три из этих стран — Индия, ЮАР и Сенегал — не заняли чёткой позиции в отношении российской спецоперации на Украине. Они воздержались при голосовании по вопросу осуждения военных действий на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в начале марта, напоминает немецкий телеканал.

Шольц сказал, что важно обсудить ситуацию с этими странами, потому что российская спецоперация на Украине «имеет последствия для всего мира»: многие страны опасаются голодного кризиса и резкого роста цен на энергоносители. При этом Олаф Шольц подчеркнул, что страны должны быть солидарны друг с другом, и Германия хочет продемонстрировать солидарность в этих вопросах, пишет N-TV.



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