 

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС

28.06.2022, 2:15, Новости дня
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Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде в свою очередь подтвердил, что Тегеран подал заявку на вступление в БРИКС, передает ТАСС.

«Министр иностранных дел Ирана [Хосейн Амир Абдоллахиян] объявил, что подана заявка, и в соответствии с этим китайский лидер [Си Цзиньпин] пригласил президента Ирана Эбрахима Раиси для участия [в саммите БРИКС], где он выступил с речью», – цитирует пресс-служба МИД Ирана Хатибзаде. Дипломат выразил надежду, что «Иран сможет внести вклад в работу БРИКС и принести пользу организации».

Ранее в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.

В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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