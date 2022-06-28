 

Украинские силовики начали покидать Лисичанск

28.06.2022, 2:15, Новости дня
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Местные жители сообщили о начале отхода украинских вооруженных формирований из Лисичанска, группы боевиков пытаются пробиться в Северск, сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Группы боевиков покидают Лисичанск и пытаются пробиваться в Северск, где наблюдается их концентрация. Местные жители сообщают, что наблюдают начало отхода вооруженных украинских формирований из Лисичанска. Вчера они пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС несколько колонн потеряли. Следующие попытки прорваться подразделения боевиков предпринимали через Белогоровку. Об итогах попыток будет известно уже завтра», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

«Резервные подразделения ВФУ снимаются и пытаются найти пути отхода из Новодружевки, Приволья, и Шепилово. Все они отходят в сторону Северска. Туда же, в Северск, по словам очевидцев, подтягиваются украинские войска со стороны Краматорска и Славянского направления. По данным источников, погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до 5-ти-7-ми тысяч украинских вооруженных подразделений», – сообщил посол ЛНР.

В понедельник вооруженные силы РФ и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД подробности штурма города. Вечером понедельника вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и РФ заняли часть Лисичанского НПЗ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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