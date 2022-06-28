 

Жертвами крушения поезда в США стали три человека

28.06.2022, 2:15, Новости дня
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В результате схода с рельс поезда в американском штате Миссури погибли три человека, сообщил представитель дорожного патруля штата Джастин Данн в эфире телеканала CNN.

«Погибли два человека, находившихся в поезде, а также один человек в грузовике (авария произошла из-за столкновения локомотива с грузовиком на переезде)», – приводит слова представителя дорожного патруля штата ТАСС.

По данным телеканала, число пострадавших в результате крушения поезда достигло 13 человек. В медицинском центре Хендрика сообщили о приеме четырех пострадавших при аварии, в больнице при университете Миссури – еще девятерых.

Напомним, 8 июня 13 человек погибли в результате крушения пассажирского поезда в Иране. Кроме того, 3 июня жертвами крушения поезда в Германии стали три человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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