Эксперт: Советники по воспитательной работе должны стать проводниками для школьников

«Участие детей в работе Совета при президенте наравне с сенаторами и министрами – это символ того, что воспитание будущих поколений стало одним из ключевых приоритетов страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Корякин. Ранее в Москве прошло заседание Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«Стратегия развития воспитания детей и законодательное закрепление воспитательной функции образования крайне важны для России, поскольку ценностная составляющая в образовании имеет принципиальное значение», – отметил политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин.

Кроме того, эксперт обратил внимание на слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». По мнению Матвиенко, из этой организации «на выходе должно получиться живое движение, которое поможет ребятам самореализоваться и найти новых друзей». «Многие давно говорили о необходимости создания некой обобщающей платформы для детей. Но тут важно не свалиться в формализм, а всячески мотивировать и стимулировать участие детей в «Большой перемене», чтобы они воспринимали это движение как что-то свое, где они могут реализовать свои стремления с учебе и развивать свои социальные функции», – подчеркнул Корякин.

Эксперт также отметил заявление зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой о введении должностей советников директоров школ по воспитательной работе еще в 35 регионах России, помимо введенных ранее в 10 субъектах. «Здесь ни в коем случае не нужно повторять советскую практику, когда людей на такой должности воспринимали как надзирателей, а не как старших помощников. Идея очень актуальная, но нужно учесть советский опыт и сделать так, чтобы советники по воспитательной работе стали проводниками, навигаторами в жизни школьников», – указал он.

Кроме того, вызывает интерес и заявление генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова об участии 15 млн россиян в проектах этой платформы. Данная организация приобретает фундаментальную для нашей страны функцию – тут и подготовка кадрового резерва, и интеграция со школьниками. Это дает возможность детям взаимодействовать с управленцами и с малых лет выражать свою активную позицию. То, насколько масштабно мы готовим будущие поколения управленческих кадров, показывает количество участников движения – а это 10% населения всей России», – заметил он.

Корякин также подчеркнул: сама работа по воспитанию детей должна быть направлена на созидание. «Поэтому очень актуально прозвучали слова Матвиенко о том, что «на примере Украины мы видим, как буквально за одно-два поколения детям внушили извращенный, лживый взгляд на историю своей страны, создав тем самым националистическое государство, чьей главной идеей стало отторжение всего русского». Мы же должны формировать здоровую нацию, нацеленную на гуманитарные достижения, а не деструктив», – резюмировал эксперт.

В понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что система поддержки семьи от рождения ребенка до окончания школы в РФ будет развиваться, несмотря на пандемию и санкции, передает ТАСС.

«На мой взгляд, Россия шаг за шагом становится, без преувеличения, исходя из фактов, одним из мировых лидеров и по объему, и по качеству помощи семьям с детьми. И та уникальная целостная система поддержки семьи и детей, создать которую поручил глава государства (от рождения ребенка до окончания школы), уже работает в полную силу, обязательно будет развиваться дальше, несмотря ни на какие обстоятельства», – подчеркнула сенатор.

Она также указала: новая организация детей и молодежи «Большая перемена» не должна быть бездушной бюрократической структурой, ее нужно сделать динамичной и привлекательной. «Важно всегда помнить о том, что подрастающее поколение не терпит принуждения и неискренности. Мы должны слышать голос детей и молодежи, учитывать их идеи, особенно в том, что касается вопросов образования и воспитания», – сказала парламентарий.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рабочие программы воспитания в 2022 году будут внедрены во всех образовательных организациях. «С 2021 года стартовал федеральный проект «Патриотическое воспитание» в составе национального проекта «Образование». Уже по итогам 21 года более чем в 92% школ и колледжей внедрены рабочие программы воспитания с охватом более чем 97% школьников и 88% студентов. В этом году такие программы будут внедрены во всех образовательных организациях», – сказала замглавы правительства.

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