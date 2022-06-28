Победительница «Лидеров России»: Конкурс научил меня работать с малознакомыми людьми

«Опыт, полученный в рамках конкурса «Лидеры России», помогает мне справляться с профессиональными вызовами на работе, потому что весь конкурс – это сплошная стрессовая ситуация и очень большой тренинг», – сказала газете ВЗГЛЯД глава калининградского предприятия «Автовокзал» Алена Беликова.

«Навыки и умения, приобретенные на площадках «Лидеров России», теперь помогают мне налаживать работу с малознакомыми людьми. Это потом они уже становятся друзьями, а в самом начале ты многих видишь в первый раз в жизни. И ты не просто должен что-то придумать, а еще довести до финала, выдать результат, причем конкретный, не общий», – отметила директор Государственного предприятия Калининградской области «Автовокзал» Алена Беликова, победившая в суперфинале конкурса в этом году.

«Конкурс также подразумевает, что ты должен делать все это в команде с соблюдением всех дедлайнов. Все это очень похоже на нашу работу в нынешних кризисных и санкционных условиях», – добавила она.

По ее словам, участники «Лидеров России» учатся отвлекаться от второстепенных вещей и включаются в работу буквально «по щелчку пальцами». «Ты придумываешь идеи, оцениваешь их жизнеспособность, планируешь все на два шага вперед. Затем самое сложное: донести свою мысль до коллег, чтобы ее поняли и не восприняли в штыки. Нужно убедить людей не столько в своей правоте, сколько в эффективности принимаемого решения», – подчеркнула Беликова.

«Это крайне важное качество как в моей «автовокзальной», то есть транспортной отрасли, так и в целом в любой деятельности», – добавила она. Собеседница также отметила, что несмотря на антироссийские санкции и сложную обстановку вокруг Калининграда, все это практически не отражается на ее работе. «Тем не менее, постпандемийная ситуация никуда не делась, и приобретенные на «Лидерах России» навыки помогают решать все нынешние трудности», – заключила она.

Напомним, в конце мая в Москве завершился четвертый сезон проекта «Лидеры России». По итогам конкурса определены 106 лучших управленцев, в том числе из иностранных государств. Среди победителей 84 мужчины и 22 женщины. В числе победителей 35 конкурсантов участвовали в треке «Государственное управление», 31 победитель – в треке «Бизнес и промышленность», 18 победителей – в треке «Информационные технологии», 9 победителей – в треке «Наука», 7 победителей – в треке «Культура», 4 победителя – в треке «Здравоохранение», 2 победителя – в треке «Международный».

Все участники суперфинала получили образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала – возможность поработать с ведущими управленцами страны.

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