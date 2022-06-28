ВСУ обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли интенсивный огонь по Лисичанску из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Украинские войска сегодня вечером открыли интенсивный огонь из района ремонтного цеха НПЗ в Лисичанске по жилым кварталам города из артиллерии и РСЗО. Очень много разрушений, город горит, горят многоквартирные дома, которые выходят на прямую видимость с НПЗ, много разрушений», – приводит слова источника ТАСС.

В понедельник вооруженные силы РФ и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений. В тот же день посол ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД подробности штурма Лисичанска.

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