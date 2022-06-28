 

Moody’s заявило о «дефолте» России по евробондам

28.06.2022, 0:04, Новости дня
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Международное рейтинговое агентство Moody’s выступило с утверждением, что Россия якобы допустила дефолт по внешним долговым обязательствам.

«27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», – приводит ТАСС текст сообщения, опубликованного на сайте организации.

В свою очередь Moody’s не исключает дальнейшие дефолты по будущим купонным выплатам. «Указом президента РФ от 22 июня введен порядок выплаты внешнего долга в рублях. Мы придерживались мнения, что будем рассматривать платежи в рублях по облигациям, которые не допускают такой деноминации в соответствии с договорными условиями, как дефолт», – отметили в агентстве.

Там добавили, что евробонды, выпущенные Россией после 2018 года, допускают при определенных условиях погашение в рублях. Однако выпущенные до 2018 года еврооблигации либо не содержат этого положения, либо позволяют осуществлять погашение только в такой валюте, как доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк.

Ранее в понедельник в Минфине заявили, что Россия направила средства для совершения платежа по еврооблигациям заранее, но сумма не дошла до конечных получателей из-за действий зарубежных финансовых посредников, «что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон». В Минфине РФ подчеркнули, что Россия не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов, инвесторам посоветовали обратить внимание на новый механизм расчетов в соответствии с указом президента России.

Ранее американское агентство Bloomberg выступило с утверждением, что в ночь на 27 июня в РФ якобы произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В Кремле не согласились с утверждением о наступившем «дефолте» России. Напомним, Bloomberg указывало на уникальную ситуацию, при которой у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность.

В мае СМИ сообщали, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в РФ не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступа к мировому рынку капитала.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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