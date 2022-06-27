Мнение: Про дворян

(из комментов)

…Вам припадки дурацкого “патриотизма” мешают видеть реальную картину. А она ведь простая, как три рубля: Россия всегда была окраиной мира, причем окраиной очень бедной (что немудрено при таком-то климате). Соответственно, просвещение и прогресс в России распространялись медленно и с большим запозданием по отношению к Европе, да и сам “образованный класс” в России был микроскопический – хотя бы потому, что в России никогда, по сути, не было городов в европейском смысле. В Европе город – место для ремесленников, в России города – это крепости посреди Дикого Поля.

Просто НЕОТКУДА было браться образованным людям, и, что еще хуже, даже тем, кто вдруг сдуру на что-то выучился, обычно некуда было себя приткнуть. Поэтому российские дворяне – это как у Пушкина, помещики: “В окно смотрел и мух давил”. И это еще в лучшем случае (что особенно смешно – в общем-то, и сейчас все в целом так же).

А вы пишете – “но ведь дворяне с Петра Первого должны были служить!” Так С 1762 года – Указ “О вольности дворянства” – не должны были служить. И многие не служили, что понятно – нахрена оно надо. Да и важно, что такое “служба”. Это ведь военное дело, то есть Россия была такой большой “пиратской республикой”, только сухопутной. Толку от вояк? От них весь прибыток – если они на кого-то нападут и ограбят.

То есть даже (!) те, которые “служили” – занимались, в общем, ненужным делом. Россия, к примеру, воевала с Наполеоном под Аустерлицем. Где Россия и где Аустерлиц? Что войска РИ забыли под австрийской деревушкой?? Чего ради РИ все начало 19 века рвалась с поводка на Францию – где Россия и где Франция? У них даже ни одной общей границы не было.

В общем, баловство это всё, эти ваши дворяне. Или сидели в своих деревнях и мух давили, или шли “служить” – то есть мордовать солдат прусской шагистикой и “воевать Францию”, зачем и чего ради – бог весть. Единственный (!), хотя и совершенно неожиданный выхлоп от всего этого идиотизма – появилась, совершенно непонятно как, великая русская литература. А больше, по сути, ничего – Транссиб уже не дворяне строили.