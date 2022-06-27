 

Пыталась скрыть ДТП: Появились шокирующие данные смертельной аварии с Собчак

27.06.2022, 23:10, Разное
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Авария, в которой погиб один человек, произошла в Сочи: автомобиль Mercedes-Benz S500 с теледивой на пассажирском кресле вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. После произошедшего Ксения Собчак пересела в другую машину и уехала в аэропорт.

Тогда многие обвинили журналистку в беспечности и бездействии из-за ее спешного отъезда с места ДТП. Однако, как оказалось, она на самом деле проделала колоссальную работу. Как рассказал Сергей Минаев, представители теледивы принялись обзванивать ведущих медиаменеджеров с просьбой помочь не дать информации об аварии просочиться в Telegram-каналы и таким образом скрыть произошедшее от публики.

По его словам, тогда ему поступил звонок от менеджера Ксении Собчак Кирилла, который “слезно” просил его о такой услуге. “И я обзванивал всех телеграмм посредников, чтобы вам помочь”, – раскрыл шокирующие данные прошлогоднего ДТП писатель.

Вспомнил он об этом после просмотра нового выпуска шоу “Осторожно Собчак”, который был посвящен секте владельцев телеграм-сеток. Минаеву не понравилось то, что расследование было подано так, будто он давал журналистке комментарии, хотя этого не было. Собственно, поэтому он и решил вывести супругу Константина Богомолова на чистую воду.

Стоит отметить, что журналистка анонсировала выпуск, как “полный деанон и фактчекинг”. В финале своего разоблачающего поста писатель посоветовал Ксении Собчак в первую очередь проверить на достоверность себя.



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