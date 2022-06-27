Апельсиновый сок оказался наиболее полезным для продления жизни

Эксперты провели исследование и выяснили, что сохранить здоровье и улучшить самочувствие помогает регулярное употребление соков без сахара. В них содержатся витамины, микроэлементы и антиоксиданты.

По мнению специалистов, наиболее полезным соком является апельсиновый. В нем много флавоноидов, необходимых для нормальной работы сердца, витамина C для укрепления иммунитета. Также напиток снижает давление, уменьшает уровень вредных холестеринов в крови.

Стоит сказать, что максимальную пользу получит организм только от свежевыжатого апельсинового сока. Дешевые магазинные аналоги качеством и набором витаминов не отличаются.