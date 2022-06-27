 

Апельсиновый сок оказался наиболее полезным для продления жизни

27.06.2022, 22:52, Разное
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Эксперты провели исследование и выяснили, что сохранить здоровье и улучшить самочувствие помогает регулярное употребление соков без сахара. В них содержатся витамины, микроэлементы и антиоксиданты.

По мнению специалистов, наиболее полезным соком является апельсиновый. В нем много  флавоноидов, необходимых для нормальной работы сердца, витамина C для укрепления иммунитета. Также напиток снижает давление, уменьшает уровень вредных холестеринов в крови.

Стоит сказать, что максимальную пользу получит организм только от свежевыжатого апельсинового сока. Дешевые магазинные аналоги качеством и набором витаминов не отличаются.



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