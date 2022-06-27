Нейробиологи узнали, что именно заставляет мозг удивляться

Научные сотрудники Массачусетского технологического института проанализировали механизм, помогающий мозгу реагировать на неожиданные события и анализировать их. Они выяснили, как чувство удивления помогает при обучении.

Специалисты обучили мышей нажимать на рычаги в тот момент, когда животные слышали звуковые сигналы на высокой частоте, и ничего не предпринимать, если звуки были низкочастотными.

Результаты продемонстрировали, что в процессе эксперимента у лабораторных грызунов наблюдались всплески гормона норадреналина, когда они получали за работу неожиданные вознаграждения.