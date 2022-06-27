В ЛНР оценили состояние завода «Азот» в освобожденном Северодонецке

Предприятие «Азот» в Северодонецке практически не пострадало и вскоре сможет начать работу на благо Луганской народной республики (ЛНР), сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Предприятие «Азот» при всех тех боевых событиях, которые происходили, практически не пострадало. <…> Это означает, что данное предприятие скоро заработает на благосостояние Луганской народной республики», – приводит слова Марочко ТАСС.

Он сообщил, что на предприятии есть частичные разрушения: повреждена кровля и здания, разбиты стекла, есть ряд попаданий по другим объектам на территории завода. «Но все абсолютно станки, все оборудование, которое находилось на данном предприятии, осталось целым», – подчеркнул офицер Народной милиции ЛНР.

Ранее в понедельник посол ЛНР в РФ Родион Мирошник объявил об освобождении всех заложников, удерживавшихся боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке.

В минувшую субботу предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль ЛНР. На предприятии началась зачистка силами Народной милиции ЛНР и ВС России.

В Народной милиции ЛНР рассказали, что «десятки женщин, которые находились в заложниках», подвергались «регулярным изнасилованиям украинскими боевиками». Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. Содержавшиеся на предприятии «Азот» дети страдали от рвоты, поноса, у них была повышенная температура, но украинские боевики не выпускали никого из мирных жителей. Украинские военные постоянно воровали у гражданских продукты и воду.

В воскресенье с территории завода удалось вывести 800 человек. Позднее ВСУ устроили обстрел промзоны Северодонецка и эвакуацию пришлось приостановить. В тот же день были эвакуированы еще 250 человек. Тем временем французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, побросав вооружение.

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