В мире: Почему Африка больше верит России, чем США

Кто виноват в том, что целой группе африканских стран грозит самый настоящий голод? Запад и главным образом Вашингтон обвиняют в этом Россию и проходящую в Украине спецоперацию. Однако сами африканские страны отнюдь не торопятся присоединяться к таким обвинениям. Что думают африканцы о происходящем и как относятся в связи с этим к России?

«Весь мир осудил агрессию РФ на Украине». Этот краеугольный тезис западной пропаганды не раз уже оспаривался экспертами и журналистами. Теми, кто смотрел на Азию и понимал, что единственной страной региона, безоговорочно поддержавшей Соединенные Штаты, стала Япония. На свою, в общем-то, японскую голову. Теми, кто смотрел на Латинскую Америку – американский, в общем-то, задний двор – и понимал, что тамошние государства в массе своей либо дистанцировались от конфликта, либо поддерживают интересы России.

На позицию же Африки смотрели не так часто – а должны были. Ведь Африка тоже осталась в стороне от устроенного Штатами санкционного угара против России. Никто из них не пошел по пути Японии, а значительная часть африканских государств даже отказалась осудить Россию за спецоперацию на Украине.

«17 африканских стран воздержались, а еще восемь предпочли не участвовать. Одна страна даже проголосовала против резолюции – Эритрея, тоталитарная диктатура», – возмущаются американские африкановеды и правозащитники.

И сейчас Соединенные Штаты, не сумев перетянуть на свою сторону богатую Азию, амбициозный Ближний Восток и левую Латинскую Америку, активно пытаются расширить антироссийский фронт за счет африканских государств. Причем делают это за счет жизней простых африканцев.

Африку взяли в заложники

Дело в том, что Африка стоит на пороге продовольственного кризиса. По словам главы Всемирной продовольственной программы ООН Майка Данфорда, сейчас от нехватки продовольствия и голода в Африке страдают более 80 миллионов человек, тогда как ровно год назад их было 50 миллионов. В Чаде вообще голодает треть населения и местные власти вынуждены были объявить режим чрезвычайной ситуации.

Все это происходит из-за дефицита продовольствия и роста цен – в чем Запад обвиняет Россию, начавшую, по мнению ЕС и США, войну на Украине. Более 40% зерна, потребляемого в Африке, приходит c Украины и из РФ – и сейчас, мол, из-за этой войны зерно перестает экспортироваться по вине Москвы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «шантажирует» мир, «экспортирует голод и страдания». «Невозможность открыть украинские порты приведет к голоду», – уверяет высокопоставленный сотрудник ООН Амин Авад. «Это путинский рост цен. Путинская война привела к росту цен на продовольствие, ведь Украина и Россия являются крупнейшими в мире поставщиками пшеницы и кукурузы, базового продукта питания для ряда стран мира», – говорит Джозеф Байден.

И манипуляция тут не только в том, что президент США лжет относительно вины Путина в происходящем. Байден говорит об «Украине и России» – именно в таком порядке, и тут перемена мест слагаемых имеет значение. Дело в том, что объемы поставок зерна из РФ превышают украинский экспорт (на долю РФ приходится 20% мирового экспорта пшеницы, а на долю Украины – 11%).

По всей видимости, причиной манипуляции было стремление показать, что продовольственную проблему вызвала специальная военная операция на Украине. А вовсе не начатая Западом санкционная война против России, ударившая по российскому экспорту.

«Импорт зерна из России не попадает под западные санкции, но импортеры испытывают трудности с покупкой российского зерна, поскольку финансовые операции с российскими компаниями стали более сложными. Кроме того, многие судоходные компании бойкотируют Россию (не желая попасть под санкции американского Минфина – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в докладе швейцарских спецслужб.

К сожалению для Соединенных Штатов, африканцы в вину РФ не верят. И занимают крайне взвешенную позицию. В частности, отказываются от эксклюзивного обвинения Москвы в начинающемся на Черном континенте голоде. Более того, они намекают на то, что главная вина лежит как раз на западных санкциях.

«Есть две основные проблемы – кризис и санкции, нужно вместе работать над разрешением именно двух этих проблем, чтобы продовольствие и удобрения были выведены из-под санкций», – заявил глава Африканского Союза Маки Салл. «По статистике, которую нам предоставляют международные организации, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками, – говорит министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. – Я не собираюсь винить какую-то сторону, но точно могу сказать, что санкции только усложняют ситуацию».

Деньги, защита и уважение

Конструктивная позиция Африки по вопросу российской спецоперации объясняется, по всей видимости, несколькими причинами. Вполне себе рациональными.

Прежде всего, страны третьего мира традиционно предпочитают не вмешиваться в далекие от них конфликты. Кроме того, Африка рассчитывает на военное, экономическое и политическое партнерство с Россией – поэтому с большой долей вероятности львиная доля африканских лидеров обязательно приедут на второй Экономический форум Россия-Африка, который пройдет в этом году. Там будут обсуждаться, конечно же, экономические проекты – строительство различных предприятий в Африке, добыча ресурсов, а также переориентация российского экспорта.

«Чем ближе будет подходить дата введения европейского эмбарго на покупку российских нефтепродуктов, тем больше Москва будет рассчитывать на рынки Африки и Ближнего Востока», – пишет Reuters. Россия уже поставляет нефтепродукты в Нигерию, Марокко, Судан, Кот д’Ивуар, Того.

Также, вероятно, будет обсуждаться и военно-политическое сотрудничество. Российские «музыканты» (ЧВК «Вагнер») уже спасли от террористов Центрально-Африканскую Республику и Мали, а также хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции на Украине. Судя по всему, спрос на их услуги резко вырос.

Да, у РФ меньше глобального влияния, чем у США и Европы. У нее меньше денег, чем у Китая. Однако при всем при этом у российского военного, политического и экономического зонтика есть ряд преимуществ между зарубежными аналогами.

Так, Москва – в отличие от Соединенных Штатов и той же Франции – не лезет во внутренние дела защищаемой страны. Москва не учит жить и управлять, уважает национальные, религиозные и культурные особенности своих партнеров. Кроме того, Москва уважительно относится и к экономическим особенностям партнеров. Все видят, к чему приводит, например, усиление экономической зависимости от КНР стран Средней Азии, где китайские власти привозят на свои предприятия своих рабочих, а местные власти вынуждены выплачивать долги Пекину натурой (землями, рудниками).

Ну и, наконец, Россия – в отличие от Запада с его колониальной идеей превосходства белых или Китая с его китаецентричной идеологией – нашла правильный язык общения с африканскими лидерами. «Впервые за все время мы встретили белых людей, которые обращались с нами как с равными», – под этим тезисом могут подписаться многие лидеры африканского континента.

Запад же – несмотря на все свои BLM – к африканцам как к равным не относится, что еще раз доказало поведение США накануне пресловутой резолюции Генассамблеи по осуждению российской спецоперации. «Нам поставили ультиматум, требуя осудить Россию, – говорит министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор. – Столкнувшись с таким высокомерным поведением, мы приняли единственно возможное решение и воздержались на голосовании».

Так что, перефразируя дона Корлеоне, если Штаты хотят о чем-то просить Африку, то делать это нужно хотя бы с уважением. В том числе и к России.

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