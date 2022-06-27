Мнение: Карма Чубайса

“…Строго говоря, проект «Роснано» именно как государственный – вообще безумный. Он ведь направлен на «развитие нанотехнологий» – то есть на вещь хоть и перспективную, но крайне «сырую», коммерчески рискованную. По сути, это финансирование производственных (!) стартапов в очень и очень малопроработанной сфере, на том самом «переднем крае науки».

При финансировании стартапов есть известное правило: даже если один из десяти окажется успешным – это уже хорошо.

То есть Роснано – это открытое, официальное государственное финансирование, причем в неслабых объемах (сотни миллионов долларов ежегодно), рискованных проектов в области, в которой никто, по большому счету, не разбирается.

Практически это означает, что с точки зрения воровства это просто Клондайк. 9 из 10 проектов будут неокупаемы, и это считается «нормой»!! У кого угодно голова закружится. Ты только представь: ты – государственный менеджер «с правом финансовой подписи»; у тебя, условно, 100 миллионов долларов, и тебе их надо распределить по 10 «перспективным проектам», «и если из них окажется успешным только один, то это уже хорошо».

Как бы в такой ситуации повели себя не 9 из 10, а 999 из 1000 российских государственных менеджеров? Естественно, только так: мы находим ОДИН «железный» проект, который можно с грехом пополам привязать к «нанотехнологиям» и который гарантированно даст какой-никакой, но «выхлоп». А остальные 9 проводим по фейковым «проектам» с заведомо идиотскими и невыполнимыми «наноидеями», деньги с них списываем, обналичиваем и кладем в карман!

В итоге: у нас 90 млн. долл. гарантированно в кармане, а десятым «успешным» проектом мы отчитываемся, чтобы получить очередные 100 млн. долл.

И это даже не потому, что «люди плохие»; это потому, что сама идея «государственного финансирования инноваций» есть идея масштабного воровства из казны. Давать ЧУЖИЕ государственные деньги каким-то прохиндеям-стартаперам на их завиральные идеи?! Да они все равно их профукают с гарантией 90, а то и 99%! Не лучше ли «откатить» их самому себе? Для государства эффект тот же, но мне лично намного приятней.

Вот таков, собственно, бекграунд эпического бодания Навального и Чубайса в эфире «Дождя». И то, что в итоге Чубайс, по общему мнению, от Навального отбился и вообще выглядел намного убедительнее, свидетельствует о чем-то одном из двух: или в лице Чубайса мы имеем того редкостного, одного из тысячи, честного менеджера, презревшего пословицу русского народа «у воды быть да не напиться». Или же Навальный, как профан в нанотехнологиях, не смог найти, к чему прицепиться. Хотя для этого ему всего лишь надо было доказать, что «успешные» проекты Роснано относятся к категории «железных» – то есть таких, которые окупаются, не имея при этом никакой научной, «стартаперской» ценности. Или найти несколько проектов «фейковых» – то есть таких, про которые заранее ясно, что их цель недостижима в принципе.

А вообще и идея Роснано, и атака Навального на Роснано – всё с довольно солидной гнильцой. Не менее ведь очевидно, что должность главы такой структуры – потенциально расстрельная. Ведь даже если, предположим, Чубайс кристально честен все 6 лет и, как Толстых, живет на 100 тыс. р. в месяц официальной зарплаты – его ведь все равно можно в любой момент арестовать и посадить на 15 лет «за разбазаривание государственных средств». По той же самой причине: 9 из 10 проектов убыточны? Плохой менеджер! Государственные деньги в трубу улетают! Халатность!

Как ни крути, а никакого Роснано в нормальном государстве вообще быть не должно. Это СОБЛАЗН. Инновации надо развивать на частные средства. Частники это в любом случае сделают лучше – надо только им не мешать. А государство должно тратить на сирых и убогих (2015).

Написал этот текст ровно 7 лет назад, в рамках комментирования состоявшихся тогда при большом интересе микроскопической доли роснаселения “дебатов” Чубайса и Навального. Как нетрудно видеть, сейчас на этом месте – полный разгром и пустыня, что-то вроде виртуальной Волновахи: кучи битого щебня и кирпича, нет ни РосНано, ни Чубайса, ни Навального, ни “Дождя”, ни даже Ксении Собчак. Ничего нет. Экономики России – и той нет.

Но один вопрос я тогда не задал, и он так и сидит занозой: хорошо, дураку понятно, что государство – плохой венчурный инвестор, точнее – это вообще нонсенс, поручать государству такие вещи. Закономерно получился пшик.

Но, с другой стороны – если не государство, то кто? Откуда возьмутся дураки, которые станут развивать хоть нано-, хоть макро- технологии у нас в РФ? Экономическая блокада, объявленная после 24 февраля, наглядно показала, что ничего своего в России так и не появилось. Даже то, что купили и установили – как выяснилось, купили не до конца: “золотой ключик”, которым надо периодически подзаводить всё купленное, всё равно остался на Западе.

И что? И как?