 

Мнение: Новшества в законодательстве

27.06.2022, 22:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поправки к законам, предложенные ко второму чтению комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству:

В проекте о госизмене под переходом на сторону противника РФ будет пониматься присоединение к его войскам;

За пропаганду и сбыт нацистской символики будет грозить наказание до четырех лет лишения свободы;

За выезд из РФ гражданину, допущенному к гостайне, — наказание до семи лет лишения свободы;

За незаконную пересылку за пределы РФ носителей с данными, содержащими гостайну, будет грозить наказание до семи лет лишения свободы;

Злостное нарушение правил защиты устойчивости интернета в РФ повлечет лишение свободы на срок до трех лет;

За неоднократное управление транспортным средством без прав в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.

https://t.me/tass_agency/143814 – цинк

Гайки продолжают закручиваться, что было вполне ожидаемо.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02.22 / Мнение: На полюсе недоступности

26.06.21 / Как убрать с ткани следы лака для ногтей. Используем разные способы – с жидкостью для снятия и без нее

22.02.21 / Сайт «ПризываНет» обвинили в работе на Пентагон

28.02.22 / Мнение: О переговорах с Украиной – ультиматум Зеленского

28.02.22 / «За украинцев переживаем. И за солдатиков наших больше всего»

14.12.20 / Россия восстановит производство тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец»

05.01.22 / Отмороженный холодильник

02.06.22 / На тестах замечен прототип обновленного кроссовера Hyundai Kona

25.08.21 / Подпольные миллионеры СССР

16.08.21 / Элла Памфилова вылетела в Кабул для помощи в организации первых в истории страны демократических выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика