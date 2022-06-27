 

Разнёс словом! – Личное мнение

27.06.2022, 22:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известный Юрий Лоза, как сообщают тут, буквально разнёс словом молодых исполнителей, выступивших на выпускном Алые паруса.


Фото: Соцсети

Процитирую — очень люблю разносы, уж извините:

«Они [выступившие звезды] похожи, как однояйцевые», — сообщает Комсомольская правда со ссылкой на блог Лозы.

Вот так разнёс! Буквально с корнем выкорчевал, ага.

Вы только сейчас не смейтесь, но я до сих пор путаю Лозу и Серова. Кто из них пел хорошую песню про велосипед?

Напою, если не помните: лалала, я долго буду гнать велосипед, в глухих степях его остановлю!

Лоза же пел? Хорошая песня.

Или он пел про «ты меня любишь, я тебя тоже лЮблю, О — это буква, а Ноль — это цифра»?

Блин, я — как Лоза. Тоже не различаю исполнителей.

Однако вернёмся к критике молодых исполнителей. То, что они похожи, и деда Юра их не различает, было бы полбеды. Есть проблема гораздо глубже.

Вот она, опять цитирую:

«Во-первых, как я уже предсказал в своей книге, нынче в рифму к слову «тебя» уже стало нормой употреблять то же слово «тебя» или использовать незабвенное ла-ла.
Поют молодые исполнители сегодня так, что слов все равно не разобрать, поэтому можно городить что угодно в любой последовательности. Короче, сплошная веселуха», — прорекламировал Лоза заодно свою книгу.

Трудно не согласиться с Лозой. «Тебя ляла» — очень сомнительная рифма. Что он там собрался с тебя сделать, какое лала — всё это жутко интересно, но непонятно. А если уж поют неразборчиво, что вообще какой-то ужас.

Молодец, Лоза! Актуальную тему поднял. Что там этой нашей молодёжи нравится, о чём там поют — ни разобрать и ни различить!

А вообще я заметила, что как только кто-то начинает критиковать молодёжь — музыка там у них не та, штаны не так носят, носки, понимаешь, не того цвета — то это означает, что человек достиг… Ммм, как там, а, вот — мудрости же!

Достиг мудрости, да.

Жаль только, что мудрость эту никто слышать не хочет. Лала слушают, а мудрость не хотят.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04.22 / Пробовал алкоголь лишь однажды, сторонился людей и жил затворником: судьба Георгия Вицина

29.11.21 / Как носить сапоги выше колена и с чем их сочетать, чтобы создать стильный образ

20.11.21 / Как носить пуховик, но выглядеть стильно: 9 актуальных образов

30.03.21 / Остался без работы: Арми Хаммер потерял еще одну роль в фильме из-за обвинений в изнасиловании

28.03.22 / Мнение: Конец политкорректности

25.04.22 / Теперь это уже классика: с чем сочетать самые актуальные модели плиссированных юбок

23.09.21 / Выплакать все слезы за месяц и перебить посуду: свадебные ритуалы в разных странах мира

06.09.21 / Свекрови с наиболее тяжелым характером рождаются под 4 знаками зодиака

07.01.22 / Мнение: Mr Putin will see you now

18.04.22 / Швеция может подать заявку в НАТО — но вряд ли её примут с распростёртыми объятиями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика