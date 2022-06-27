Разнёс словом! – Личное мнение

Известный Юрий Лоза, как сообщают тут, буквально разнёс словом молодых исполнителей, выступивших на выпускном Алые паруса.



Фото: Соцсети

Процитирую — очень люблю разносы, уж извините:

«Они [выступившие звезды] похожи, как однояйцевые», — сообщает Комсомольская правда со ссылкой на блог Лозы.

Вот так разнёс! Буквально с корнем выкорчевал, ага.

Вы только сейчас не смейтесь, но я до сих пор путаю Лозу и Серова. Кто из них пел хорошую песню про велосипед?

Напою, если не помните: лалала, я долго буду гнать велосипед, в глухих степях его остановлю!

Лоза же пел? Хорошая песня.

Или он пел про «ты меня любишь, я тебя тоже лЮблю, О — это буква, а Ноль — это цифра»?

Блин, я — как Лоза. Тоже не различаю исполнителей.

Однако вернёмся к критике молодых исполнителей. То, что они похожи, и деда Юра их не различает, было бы полбеды. Есть проблема гораздо глубже.

Вот она, опять цитирую:

«Во-первых, как я уже предсказал в своей книге, нынче в рифму к слову «тебя» уже стало нормой употреблять то же слово «тебя» или использовать незабвенное ла-ла.

Поют молодые исполнители сегодня так, что слов все равно не разобрать, поэтому можно городить что угодно в любой последовательности. Короче, сплошная веселуха», — прорекламировал Лоза заодно свою книгу.

Трудно не согласиться с Лозой. «Тебя ляла» — очень сомнительная рифма. Что он там собрался с тебя сделать, какое лала — всё это жутко интересно, но непонятно. А если уж поют неразборчиво, что вообще какой-то ужас.

Молодец, Лоза! Актуальную тему поднял. Что там этой нашей молодёжи нравится, о чём там поют — ни разобрать и ни различить!

А вообще я заметила, что как только кто-то начинает критиковать молодёжь — музыка там у них не та, штаны не так носят, носки, понимаешь, не того цвета — то это означает, что человек достиг… Ммм, как там, а, вот — мудрости же!

Достиг мудрости, да.

Жаль только, что мудрость эту никто слышать не хочет. Лала слушают, а мудрость не хотят.

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