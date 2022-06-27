 

Скончалась звезда фильма “Хождение по мукам” Юрий Горобец

27.06.2022, 21:45, Разное
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Народный артист России скончался в воскресенье, 26 июня. Юрию Горобцу, многим известному по фильму “Хождение по мукам”, было 90 лет. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на Театр им. Пушкина, где служил актер.

На сайте театра отмечается, что последние десять лет он был ведущим артистом. “Приносим свои искренние соболезнования родным и близким”, – цитирует представителей театра Общественная служба новостей.

В копилке Юрия Горобца более 60 фильмов. Чаще всего он появлялся в эпизодах, а запомнился зрителям по фильмам “Не ходите, девки, замуж” и “Хождение по мукам”, сообщает портал VSE42.ru.



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