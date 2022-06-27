Безумную поклонницу еле оттащили от лежащего в гробу Шатунова: видео

В похоронном зале Троекуровского кладбища и вокруг него собралось очень много людей – все хотели попрощаться с почившим кумиром. Люди выстроились в очередь, чтобы подойти к гробу и последний раз взглянуть на любимца миллионов. Одна из поклонниц, приблизившись к гробу, повела себя очень странно. Женщина достала телефон и стала с разных ракурсов снимать покойника. Находящиеся рядом люди схватили поклонницу на руку и еле оттащили от лежащего в гробу Шатунова. Как пишет телеканал “Царьград”, к инциденту подключилась даже охрана.

Видео с безумной поклонницей в своем телеграм-канале выложила жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина. Женщина возмутилась поведением россиянки на прощании с Юрием Шатуновым и предположила, что в голове у нее просто вакуум. Пользователи поддержали знаменитость и назвали произошедшее полной деградацией.