 

Безумную поклонницу еле оттащили от лежащего в гробу Шатунова: видео

27.06.2022, 21:45, Разное
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В похоронном зале Троекуровского кладбища и вокруг него собралось очень много людей – все хотели попрощаться с почившим кумиром. Люди выстроились в очередь, чтобы подойти к гробу и последний раз взглянуть на любимца миллионов. Одна из поклонниц, приблизившись к гробу, повела себя очень странно. Женщина достала телефон и стала с разных ракурсов снимать покойника. Находящиеся рядом люди схватили поклонницу на руку и еле оттащили от лежащего в гробу Шатунова. Как пишет телеканал “Царьград”, к инциденту подключилась даже охрана.

Видео с безумной поклонницей в своем телеграм-канале выложила жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина. Женщина возмутилась поведением россиянки на прощании с Юрием Шатуновым и предположила, что в голове у нее просто вакуум. Пользователи поддержали знаменитость и назвали произошедшее полной деградацией.



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