Скандалы: С завода Бориса Шпигеля в Москве и пензенских аптек взыскивают более 215 млн рублей

Иск может стать поводом для банкротства

ФГАУ «Российский фонд технологического развития» подал иск сразу к двум компаниям из пула экс-сенатора Бориса Шпигеля. Речь о зарегистрированном в Москве ООО «Биодез» и пензенском ОАО «Фармация». Речь о взыскании солидарной задолженности. Сумма претензий — более 215,8 млн рублей. Как следует из ежегодного отчета ОАО «Фармация», в прошлом году «Биодез» взял у фонда кредит на сумму 400 млн рублей. «Фармация» при этом выступила поручителем по договору, солидарно отвечая за исполнение кредитного договора.

Займ предоставлялся на два года под 1% и предусматривал погашение равными квартальными платежами. Судя по сумме претензий, компания или не исполняет взятые обязательства, или фонд решил вернуть выплаченную ранее сумму.

Обе компании входят в орбиту интересов экс-сенатора Бориса Шпигеля, арестованного вместе с экс-губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым по подозрению во взятке.

Так, ООО «Биодез» принадлежит супруге г-на Шпигеля Евгении Шпигель (90%), еще 10% — у ее же (77%) ООО «Биотэк». Обе компании московские, первая — это завод по производству химпрепаратов, а точнее лекарств, вторая занимается оптовой торговлей фармпродукции. Выручка «Биодеза» за прошлый год упала на 94%, составив 35 млн рублей, прибыльное в 2020 году предприятие в 2021 году ушло в крутое пике убытков, они составили 167 млн рублей. На его счету 3 госконтракта на сумму 327,7 млн рублей.

Выручка «Биотэка» также упала на 60%, составив 13,2 млрд рублей, появились убытки — 1,6 млрд рублей при чистой прибыли в 1 млрд рублей в 2020 году. На его счету 14 тыс. госконтрактов на сумму 96,8 млрд рублей.

ОАО «Фармация» — зарегистрирована в Пензе и, по версии тг-канала «Арбитр», контролируется самим Борисом Шпигелем и его дочерью Светланой Шпигель. Компания — активный участник госзакупок, на ее счету почти 24 тыс. госконтрактов на сумму 14,1 млрд рублей. Она активно судится с пензенскими больницами.

«Биотэку» принадлежат аптечная сеть, включающая около 250 точек в Пензе, Нижнем Новгороде, Кирове, и медицинский центр «Эскулап» в Пензе. У «Фармации» 12 оптовых и розничных аптек.

По данным «Ведомостей», этот поставщик лекарств в 2021 году опустился с 9 на 16-е место в рейтинге 25 крупнейших фармацевтических дистрибуторов, составленном DSM Group.

Аналитики выяснили, что компания сократила сумму заключенных госконтрактов на 47% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 12,7 млрд рублей. Это худший показатель «Биотэка» как минимум за последние три года (ранее он в рейтинге представлен не был). Для сравнения: в первом полугодии 2019 г. дистрибутор нарастил сумму заключенных госконтрактов на 107,1% до 18,4 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года – на 29% до 23,8 млрд рублей.

Следующее заседание по иску фонда промышленности назначено на 10 августа.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”